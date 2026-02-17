Ресторан "Гордость" на Мало‑Тобольской продают в Барнауле за 19,5 млн рублей
Летом прошлого года на продажу был выставлен еще один ресторан сети в ТРЦ "Пионер"
17 февраля 2026, 13:27, ИА Амител
На рынке недвижимости Барнаула появилось предложение о продаже действующего ресторана Gor’dost ("Гордость"), расположенного по ул. Мало‑Тобольской, 23, — на пешеходной зоне. Объявление размещено на сайте "Авито".
Как указано в объявлении, заведение занимает общую площадь 190 кв. метров, из которых 80 кв. метров отведено под полностью оборудованную кухню. Она готова к работе без дополнительных вложений. Зал рассчитан на одновременное размещение до 80 гостей, что позволяет обслуживать как повседневные посещения, так и проводить банкеты.
Одно из ключевых преимуществ ресторана — возможность расширения за счет летней веранды, которая вмещает еще 50 посетителей и существенно повышает пропускную способность заведения в теплый сезон.
Меню Gor’dost отличается разнообразием: гостям предлагают блюда европейской, русской и итальянской кухни. Средний чек варьируется от 1000 до 3000 рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 19,5 млн рублей.
Летом прошлого года на продажу был выставлен еще один ресторан сети — Gor’dost в ТРЦ "Пионер". Изначально его оценивали в 15 млн рублей, но сейчас цена снижена до 12 млн. Собственник отмечает, что вложения в запуск этого проекта составили около 17 млн рублей.
На фоне этих предложений заметно, что с начала текущего года Барнаул переживает ощутимый отток заведений общественного питания. Ряд популярных кафе и ресторанов либо уже прекратили работу, либо находятся в процессе продажи.
Среди них — кафе O’Bakery на улице Ускова, рестораны "Дачные истории", "Трепет и томаты", "Соль", "Топор", сеть кофеен Coffee like, кофейни Sweeter и Feel in Coffee, а также кафе "Истории Green".
13:40:31 17-02-2026
кофейни наверно насмотрелись на большие города типа МСК или НСК и решили что у нас народ готов за 500р покупать Латте и т.п...
Некоторые наоборот - вот в Весне пигут скоро второй в городе ресторан ПЕРЧИНИ откроется, где макдак был. Кто то уходит, кто то приходит. Конкуренция рождает инновации
16:02:45 17-02-2026
Лентяи не хотят работать вот и закрываются. Пооткрывают свои псевдо рестораны с бешеными ценами и посредственной едой и хотят чтобы народ им деньги нес. Час прям. Думали найдутся дураки. Посмотрите как работают азиатские кухни. Те же вьетнамские, китайский. У них большой поток народа проходит. Порции огромные. Т.Е. покушав на 500 рублей человек выходит сытый и довольный. Компаниеей большой можно не плохо посидеть на 2-3 тысячи рублей. Почему они не учатся у них работать. Им проще принести мизерную порцию невкусной еды и ждать прибыль. Но не вышло и не выйдет. Народ не обмануть. Хочу чтобы на их месте открылась еще одна азиатская кухня.
16:06:36 17-02-2026
Гость (16:02:45 17-02-2026) Хочу чтобы на их месте открылась еще одна азиатская кухня. Зачем вам еще одна узбечка? Узбекистон - это азиатская страна со своей кухней.
06:45:47 18-02-2026
Гость (16:02:45 17-02-2026) Лентяи не хотят работать вот и закрываются. Пооткрывают свои... а скок дошика ты на 500 рублей заварить сможешь... мечта такого населения...
06:48:02 18-02-2026
Гость (16:02:45 17-02-2026) Лентяи не хотят работать вот и закрываются. Пооткрывают свои... иногда хочется ходить в заведения, где нет таких пролетариев, которые в еде видят только возможность пузо набить....
17:38:04 17-02-2026
Есть такая категория ` бизнесменов! Я всегда говорю не главное создать бизнес а главное им управлять! Наворуют купят бизнес и думают он бизнесмен уже а оказывается он Никто!!!
04:15:37 18-02-2026
Хорошие рестораны ,жаль очень . Блюда были на высшем уровне. Салаты ,пиццы просто бомба. Очень очень жаль.
06:54:35 18-02-2026
А что случилось? Наигрался владелец или с проходимостью, а значит и окупаемостью, тухло?
10:14:31 19-02-2026
Гость (16:02:45 17-02-2026) Лентяи не хотят работать вот и закрываются. Пооткрывают свои... В Азии совершенно другая культура питания, как можно это сравнивать?