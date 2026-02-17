Ресторан "Гордость" на Мало‑Тобольской продают в Барнауле за 19,5 млн рублей

17 февраля 2026, 13:27, ИА Амител

Ресторан Gor’dost / Фото: avito.ru

На рынке недвижимости Барнаула появилось предложение о продаже действующего ресторана Gor’dost ("Гордость"), расположенного по ул. Мало‑Тобольской, 23, — на пешеходной зоне. Объявление размещено на сайте "Авито".

Как указано в объявлении, заведение занимает общую площадь 190 кв. метров, из которых 80 кв. метров отведено под полностью оборудованную кухню. Она готова к работе без дополнительных вложений. Зал рассчитан на одновременное размещение до 80 гостей, что позволяет обслуживать как повседневные посещения, так и проводить банкеты.

Одно из ключевых преимуществ ресторана — возможность расширения за счет летней веранды, которая вмещает еще 50 посетителей и существенно повышает пропускную способность заведения в теплый сезон.

Меню Gor’dost отличается разнообразием: гостям предлагают блюда европейской, русской и итальянской кухни. Средний чек варьируется от 1000 до 3000 рублей. Стоимость бизнеса оценивается в 19,5 млн рублей.

Летом прошлого года на продажу был выставлен еще один ресторан сети — Gor’dost в ТРЦ "Пионер". Изначально его оценивали в 15 млн рублей, но сейчас цена снижена до 12 млн. Собственник отмечает, что вложения в запуск этого проекта составили около 17 млн рублей.

На фоне этих предложений заметно, что с начала текущего года Барнаул переживает ощутимый отток заведений общественного питания. Ряд популярных кафе и ресторанов либо уже прекратили работу, либо находятся в процессе продажи.

Среди них — кафе O’Bakery на улице Ускова, рестораны "Дачные истории", "Трепет и томаты", "Соль", "Топор", сеть кофеен Coffee like, кофейни Sweeter и Feel in Coffee, а также кафе "Истории Green".