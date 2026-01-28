В центре Барнаула выставили на продажу ресторан "Трепет и томаты" за 24 млн рублей
Заведение распахнуло двери лишь в марте 2025 года
28 января 2026, 10:42, ИА Амител
На рынке общественного питания Барнаула намечается серьезный передел: владельцы заведений массово выставляют их на продажу. Тенденция затрагивает даже проекты, стартовавшие совсем недавно и полностью укомплектованные для работы, сообщает "Алтайская недвижимость".
Так, в центре города продается ресторан "Трепет и томаты", который распахнул двери лишь в марте 2025 года. Собственник предлагает готовый бизнес за 24 млн рублей – в объявлении, размещенном на коммерческих площадках, указано, что заведение площадью 285 кв. м рассчитано на 90 посадочных мест и расположено в престижной центральной локации.
В стоимость входят дорогостоящий ремонт с продуманным интерьером, все оборудование, мебель, посуда и действующая лицензия на алкоголь. Кроме того, новому владельцу передадут контакты поставщиков и открытые финансовые показатели.
Примечательно, что помещение при желании можно перепрофилировать – например, под пивной или винный бар, кальянную или пиццерию. При этом причины продажи полностью укомплектованного заведения в объявлении не раскрываются.
Аналогичная ситуация сложилась и с рестораном "Дачные истории" на Змеиногорском тракте: он появился летом 2025 года, проработал около семи месяцев и уже в январе 2026 года был выставлен на продажу за 15 млн рублей.
Здесь проблема кроется в локации. Высокие операционные расходы, прежде всего фонд оплаты труда, не окупаются из‑за низкой проходимости. Собственники ведут переговоры с потенциальными покупателями, которые могли бы перезапустить концепцию заведения.
Эксперты отмечают, что одной из ключевых причин ухода предпринимателей с ресторанного рынка стал рост налогового бремени, усложняющий поддержание рентабельности даже в относительно новых и хорошо оснащенных проектах.
10:47:45 28-01-2026
прибыльный бизнес никто никогда не продаст
13:14:11 28-01-2026
Ева (10:47:45 28-01-2026) прибыльный бизнес никто никогда не продаст... Ну, почему же. Бывает, что человек увлекается новыми идеями и направлениями
13:49:06 28-01-2026
Ева (10:47:45 28-01-2026) прибыльный бизнес никто никогда не продаст... Верно. Как мужик корову продавал. "Зачем я буренка тебя продаю. Такая корова нужна самому"
11:24:44 28-01-2026
Под влиянием мошенников? Справка от психиатра есть?
11:33:40 28-01-2026
Недавно же расписывали как девочка-кассир открыла ресторан. Правда папа у нее ресторатор.
11:48:22 28-01-2026
Гость (11:33:40 28-01-2026) Недавно же расписывали как девочка-кассир открыла ресторан. ... Секрет успешного начала бизнеса раскрыт😂
12:01:00 28-01-2026
Гость (11:48:22 28-01-2026) Секрет успешного начала бизнеса раскрыт😂... Стартап в гараже он такой
11:48:17 28-01-2026
обычно от старта до ребрендинга проходит 2.5-3 года.
здесь даже год люди не отработали.
12:00:42 28-01-2026
Томаты даже с трепетом столько не стоят
12:43:18 28-01-2026
Очень загадочное и привлекательное название! Не, лучше "Переживание и огурцы"
15:12:53 28-01-2026
Не передел, а кризис- называйте вещи своими именами, пожалуйста
15:14:53 28-01-2026
Отличное место и вкусная пицца
15:20:31 28-01-2026
Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убивают всё.
18:44:42 28-01-2026
Гость (15:20:31 28-01-2026) Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убиваю... Государству денюжка нужна. С бедного населения много не сдерешь-взбесятся... Чуток поднимать бабки начал - подстригут...
21:58:19 28-01-2026
Гость (15:20:31 28-01-2026) Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убиваю... Про передел смешно конечно, но и не только налоги способствуют
15:29:40 29-01-2026
Очень странно. Я была в Томатах гораздо раньше марта 2025