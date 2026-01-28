В центре Барнаула выставили на продажу ресторан "Трепет и томаты" за 24 млн рублей

Заведение распахнуло двери лишь в марте 2025 года

28 января 2026, 10:42, ИА Амител

Ресторан "Трепет и томаты" / Фото: "Авито"

На рынке общественного питания Барнаула намечается серьезный передел: владельцы заведений массово выставляют их на продажу. Тенденция затрагивает даже проекты, стартовавшие совсем недавно и полностью укомплектованные для работы, сообщает "Алтайская недвижимость".

Так, в центре города продается ресторан "Трепет и томаты", который распахнул двери лишь в марте 2025 года. Собственник предлагает готовый бизнес за 24 млн рублей – в объявлении, размещенном на коммерческих площадках, указано, что заведение площадью 285 кв. м рассчитано на 90 посадочных мест и расположено в престижной центральной локации.

В стоимость входят дорогостоящий ремонт с продуманным интерьером, все оборудование, мебель, посуда и действующая лицензия на алкоголь. Кроме того, новому владельцу передадут контакты поставщиков и открытые финансовые показатели.

Примечательно, что помещение при желании можно перепрофилировать – например, под пивной или винный бар, кальянную или пиццерию. При этом причины продажи полностью укомплектованного заведения в объявлении не раскрываются.

Аналогичная ситуация сложилась и с рестораном "Дачные истории" на Змеиногорском тракте: он появился летом 2025 года, проработал около семи месяцев и уже в январе 2026 года был выставлен на продажу за 15 млн рублей.

Здесь проблема кроется в локации. Высокие операционные расходы, прежде всего фонд оплаты труда, не окупаются из‑за низкой проходимости. Собственники ведут переговоры с потенциальными покупателями, которые могли бы перезапустить концепцию заведения.

Эксперты отмечают, что одной из ключевых причин ухода предпринимателей с ресторанного рынка стал рост налогового бремени, усложняющий поддержание рентабельности даже в относительно новых и хорошо оснащенных проектах.

