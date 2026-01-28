НОВОСТИОбщество

В центре Барнаула выставили на продажу ресторан "Трепет и томаты" за 24 млн рублей

Заведение распахнуло двери лишь в марте 2025 года

28 января 2026, 10:42, ИА Амител

Ресторан "Трепет и томаты" / Фото: "Авито"
Ресторан "Трепет и томаты" / Фото: "Авито"

На рынке общественного питания Барнаула намечается серьезный передел: владельцы заведений массово выставляют их на продажу. Тенденция затрагивает даже проекты, стартовавшие совсем недавно и полностью укомплектованные для работы, сообщает "Алтайская недвижимость"

Так, в центре города продается ресторан "Трепет и томаты", который распахнул двери лишь в марте 2025 года. Собственник предлагает готовый бизнес за 24 млн рублей – в объявлении, размещенном на коммерческих площадках, указано, что заведение площадью 285 кв. м рассчитано на 90 посадочных мест и расположено в престижной центральной локации. 

В стоимость входят дорогостоящий ремонт с продуманным интерьером, все оборудование, мебель, посуда и действующая лицензия на алкоголь. Кроме того, новому владельцу передадут контакты поставщиков и открытые финансовые показатели. 

Примечательно, что помещение при желании можно перепрофилировать – например, под пивной или винный бар, кальянную или пиццерию. При этом причины продажи полностью укомплектованного заведения в объявлении не раскрываются.

Аналогичная ситуация сложилась и с рестораном "Дачные истории" на Змеиногорском тракте: он появился летом 2025 года, проработал около семи месяцев и уже в январе 2026 года был выставлен на продажу за 15 млн рублей. 

Здесь проблема кроется в локации. Высокие операционные расходы, прежде всего фонд оплаты труда, не окупаются из‑за низкой проходимости. Собственники ведут переговоры с потенциальными покупателями, которые могли бы перезапустить концепцию заведения.

Эксперты отмечают, что одной из ключевых причин ухода предпринимателей с ресторанного рынка стал рост налогового бремени, усложняющий поддержание рентабельности даже в относительно новых и хорошо оснащенных проектах.
 

недвижимость бизнес

Комментарии 16

Avatar Picture
Ева

10:47:45 28-01-2026

прибыльный бизнес никто никогда не продаст

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:11 28-01-2026

Ева (10:47:45 28-01-2026) прибыльный бизнес никто никогда не продаст... Ну, почему же. Бывает, что человек увлекается новыми идеями и направлениями

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:06 28-01-2026

Ева (10:47:45 28-01-2026) прибыльный бизнес никто никогда не продаст... Верно. Как мужик корову продавал. "Зачем я буренка тебя продаю. Такая корова нужна самому"

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:44 28-01-2026

Под влиянием мошенников? Справка от психиатра есть?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:40 28-01-2026

Недавно же расписывали как девочка-кассир открыла ресторан. Правда папа у нее ресторатор.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:22 28-01-2026

Гость (11:33:40 28-01-2026) Недавно же расписывали как девочка-кассир открыла ресторан. ... Секрет успешного начала бизнеса раскрыт😂

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:00 28-01-2026

Гость (11:48:22 28-01-2026) Секрет успешного начала бизнеса раскрыт😂... Стартап в гараже он такой

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:17 28-01-2026

обычно от старта до ребрендинга проходит 2.5-3 года.
здесь даже год люди не отработали.


  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:42 28-01-2026

Томаты даже с трепетом столько не стоят

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

12:43:18 28-01-2026

Очень загадочное и привлекательное название! Не, лучше "Переживание и огурцы"

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость*

15:12:53 28-01-2026

Не передел, а кризис- называйте вещи своими именами, пожалуйста

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

15:14:53 28-01-2026

Отличное место и вкусная пицца

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:31 28-01-2026

Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убивают всё.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:42 28-01-2026

Гость (15:20:31 28-01-2026) Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убиваю... Государству денюжка нужна. С бедного населения много не сдерешь-взбесятся... Чуток поднимать бабки начал - подстригут...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:58:19 28-01-2026

Гость (15:20:31 28-01-2026) Очень смешит выражение "передел". Просто новые налоги убиваю... Про передел смешно конечно, но и не только налоги способствуют

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:40 29-01-2026

Очень странно. Я была в Томатах гораздо раньше марта 2025

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров