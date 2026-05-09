В Барнауле проверяют нападение компании молодых людей на девочку-подростка

Пострадавшая громко кричала и звала на помощь

09 мая 2026, 18:10, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле группа подростков избила несовершеннолетнюю девушку. Инцидент произошел на Павловском тракте между домами № 113 и 82, а очевидцы утверждают, что пострадавшая громко кричала и звала на помощь.

О случившемся сообщили в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По словам свидетелей, конфликт произошел под аркой между жилыми домами.

После публикации информации сотрудники полиции начали проверку. В УМВД России по Барнаулу рассказали, что информация о причинении телесных повреждений несовершеннолетней зарегистрирована в отделе полиции по Индустриальному району.

«В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства и участников инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет.