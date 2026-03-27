В Иркутске четверо подростков избили 11-летнюю девочку у нее дома и сняли на видео
Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание"
27 марта 2026, 10:11, ИА Амител
В Иркутской области четверо подростков пришли домой к 11-летней школьнице и жестоко избили ее. Об этом сообщают местные жители. Причиной визита, по предварительным данным, стали какие-то слухи, пишут "Новости Бурятии".
Подростки толпой наносили удары ногами по голове и туловищу девочки. Свои издевательства они снимали на видео, цинично комментируя происходящее.
Мама пострадавшей, узнав о случившемся, доставила дочь в больницу. Полиция установила всех участников конфликта — это три девочки и один юноша в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли.
В отношении родителей подростков составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Самих истязателей допросили.
«По данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства», — сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ ("Истязание").
10:25:03 27-03-2026
А че тут проверять, если есть видеоотчет? Девочка 11 лет- это ребенок, а мальчик 17 лет - это уже вообще не ребенок. Пусть в СИЗО дождется 18 -ти, и на взрослую зону. Иначе это не лечится.
10:39:29 27-03-2026
один юноша в возрасте от 12 до 17 лет 0 тут сплошная неопределенность.
11:06:03 27-03-2026
Онижедети!!!)
11:40:43 27-03-2026
Гость (11:06:03 27-03-2026) Онижедети!!!) ... Да уж, но часть будущего себе отрезали.
12:09:44 27-03-2026
Когда уже всерьёз за садистов и прочих нелюдей возьмутся?
12:49:53 27-03-2026
К сожалению это уже тенденция. Какие сами, такие и дети. Только потом со своими родаками такое же будут творить.
16:32:47 27-03-2026
Это зверье надо наказывать по всей строгости закона...