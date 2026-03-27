В Иркутске четверо подростков избили 11-летнюю девочку у нее дома и сняли на видео

Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание"

27 марта 2026, 10:11, ИА Амител

В Иркутской области четверо подростков пришли домой к 11-летней школьнице и жестоко избили ее. Об этом сообщают местные жители. Причиной визита, по предварительным данным, стали какие-то слухи, пишут "Новости Бурятии".

Подростки толпой наносили удары ногами по голове и туловищу девочки. Свои издевательства они снимали на видео, цинично комментируя происходящее.

Мама пострадавшей, узнав о случившемся, доставила дочь в больницу. Полиция установила всех участников конфликта — это три девочки и один юноша в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли.

В отношении родителей подростков составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Самих истязателей допросили.

«По данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение в рамках действующего законодательства», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ ("Истязание").