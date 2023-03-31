В Генштабе заявили, что ни один призывник не отправится в зону проведения СВО

В органе заявили, что контрактников и военнослужащих достаточно для решения поставленных задач

31 марта 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил о том, что призывников не будут отправлять в зону проведения СВО. Его слова передаёт "Россия 24".

"Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и мобилизованных военнослужащих вполне достаточна для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи", – сказал Цимлянский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.

С 1 апреля по 15 июля в войска призовут граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не находятся в запасе и подлежат призыву, в количестве 147 тысяч человек.