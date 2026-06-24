Действующие меры поддержки не всегда закрывают потребности компаний, которым нужно оперативно возобновить работу после ущерба

24 июня 2026, 13:29, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты от партии "Новые люди" внесли в Госдуму предложение о корректировке правил предоставления субсидий регионам. Они предложили ввести возможность получения беспроцентных кредитов для бизнеса, пострадавшего от атак дронов, обстрелов и других подобных инцидентов, пишет РИА Новости.

В обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину подчеркивается необходимость рассмотрения механизма компенсации процентных ставок по займам для юридических лиц и предпринимателей. Предлагается, чтобы процентные ставки по кредитам были снижены до нуля на время восстановления после ущерба.

«Эта мера направлена на поддержку тех, кто столкнулся с атаками беспилотников, обстрелами, террористическими актами, контртеррористическими операциями или другими событиями, признанными официальными органами», — говорится в обращении.

Основанием для предоставления беспроцентного кредита могут быть акт обследования поврежденного имущества, заключение экспертной комиссии и документы, предоставленные правоохранительными органами, местными или региональными властями.

Авторы инициативы считают, что это создаст более справедливые условия для поддержки предпринимателей, поспособствует быстрому восстановлению пострадавших предприятий, снизит риск увольнений и банкротств, сохранит налоговые поступления и экономическую активность, а также дополнит существующие компенсации контролируемым финансированием.