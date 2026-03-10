"Новых людей" признали самой эффективной оппозиционной фракцией в Госдуме

На съезде в Петербурге партия отчиталась о 43,8% принятых законопроектов

10 марта 2026, 13:40, ИА Амител

Алексей Нечаев на съезде в Петербурге / Фото: пресс-служба партии, Кристина Каднцева

На съезде "Новых людей" в Петербурге представители Книги рекордов России назвали партию самой результативной оппозиционной фракцией в Госдуме. По их подсчетам, фракция внесла 525 законопроектов, 230 из них приняли. Конверсия составила 43,8%. Для сравнения: у КПРФ этот показатель — 41,3%, у "Справедливой России" — 35,2%, у ЛДПР — 31,6%. При этом "Новые люди" — самая маленькая фракция в нижней палате (15 депутатов), но смогла стать одной из самых эффективных в парламенте.

Другой подход к политике

Лидер партии и основатель научно-производственной компании Faberlic ("Фаберлик") Алексей Нечаев привнес в российскую политику предпринимательский подход.

Вместо повышения налогов и очередных штрафов Алексей Нечаев предлагает искать способы сделать так, чтобы у людей оставалось больше денег. Первым делом фракция предложила решать бюджетные проблемы за счет "чужих" — например, через повышение стоимости патентов и внедрение системы "Мигрант ID ("АйДи")" для контроля их пребывания и налоговых отчислений.

А вот жителям России, по мнению Алексея Нечаева, вместо налогов надо предлагать новые услуги. Если легализовать их продажу, бюджет будет получать до 25 млрд рублей в год. Идею поддержал Владимир Путин, закон заработает в июле 2026-го.

Радикальная честность

Второе, что Алексей Нечаев хотел привнести в политику, — честность и прямота. Для этого в команду пришла Сардана Авксентьева — бывший мэр Якутска. Она стала известна на всю страну, выставив служебные машины чиновников на торги. Деньги от продажи она вернула в бюджет.

Избравшись в Госдуму от "Новых людей", Сардана Авксентьева сконцентрировалась на социальной политике и прозрачности ЖКХ. Также она добивается перераспределения налогов в пользу регионов.

Голос нового поколения

Еще один ключевой депутат от "Новых людей" — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В 2024 году он баллотировался в президенты.

В Думе Даванков активно борется против блокировок интернета, запрета абортов, цензуры в Сети и продвигает интересы нового поколения — от цифровых студенческих билетов до запрета скрытого автопродления подписок на онлайн-сервисы (этот закон вступил в силу с марта).

Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков снова возглавят список партии на выборах в Госдуму.

В страхе развиваться страна не будет

Главная цель партии, по словам Алексея Нечаева, — остановить политику запугивания. На съезде представили манифест "12 шагов к стране, в которой хочется жить", включающий отмену досудебной блокировки счетов и массовых ограничений в интернете.

Последние годы фракция боролась против блокировок, повышения призывного возраста, абсолютного контроля над сетью.

Тем, кто считает, что это было бесполезно, Нечаев ответил прямо.

«Подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты еще могут выбирать работу, а не едут по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница — и эту границу кто-то держит», — пояснил Алексей Нечаев.

Партия прямого действия

Но главным достижением шести лет Алексей Нечаев назвал не законы. По его словам, удалось построить "партию прямого действия" с конкретными делами.

На съезде делегатам представили десятки проектов — выставку того, что партия делает на местах. Были стенды по экологии, зоозащите, развитию новых городов, борьбе с насилием. За пределами съезда — 735 депутатов в регионах, программа развития молодежного предпринимательства "Я в деле", которая охватила 620 вузов, нейроволонтеры, которые помогают пожилым людям не попасться мошенникам.

Главный противник — не другая партия

Владислав Даванков на сцене обозначил главного конкурента на выборах в Госдуму. Это не другие партии, а апатия.

«Для меня самый большой вопрос — чтобы люди пришли и проголосовали», — отметил Владислав Даванков.

С ним согласен лидер "Новых людей".

«Многие молчат не потому, что им все нравится, а потому что боязно. Но запуганные люди не строят будущее. Его строят те, кто влюблен — в свое дело, в свой город, в свою родину», — добавил Алексей Нечаев.

Сейчас партия активно готовится к выборам в Госдуму и привлекает кандидатов. Их имена назовут на следующем съезде перед стартом избирательной кампании.