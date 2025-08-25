По предварительным данным, это связано с делом о строительстве фортификаций в Белгородской области

25 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Владимир Базаров / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / vk.com/bazarov_vv

В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности главы региона.

«У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», – рассказал Хинштейн на заседании областного правительства.

Врио губернатора Курской области уточнил, что произошедшее связано с предыдущим местом работы Базарова. Он занимал должность замглавы Белгородской области по линии строительства.

Как уточняет Shot, Базарова задержали в рамках расследования дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. По данным источника, показания на него дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, которого также задержали и арестовали ранее. По предварительным данным, действия Базарова повлекли за собой ущерб для государства в размере более 500 миллионов рублей. Согласно информации Telegram-канала, на рабочем месте чиновника и по его месту жительства проходят обыски.

Ранее суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве. Его вместе с бывшим заместителем Алексеем Дедовым задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.