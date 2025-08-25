В Курской области задержали врио замгубернатора Владимира Базарова
По предварительным данным, это связано с делом о строительстве фортификаций в Белгородской области
25 августа 2025, 13:45, ИА Амител
В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Хинштейна, временно исполняющего обязанности главы региона.
«У нас задержан временно исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Владимир Васильевич Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия», – рассказал Хинштейн на заседании областного правительства.
Врио губернатора Курской области уточнил, что произошедшее связано с предыдущим местом работы Базарова. Он занимал должность замглавы Белгородской области по линии строительства.
Как уточняет Shot, Базарова задержали в рамках расследования дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области. По данным источника, показания на него дал его бывший коллега Рустэм Зайнуллин, которого также задержали и арестовали ранее. По предварительным данным, действия Базарова повлекли за собой ущерб для государства в размере более 500 миллионов рублей. Согласно информации Telegram-канала, на рабочем месте чиновника и по его месту жительства проходят обыски.
Ранее суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве. Его вместе с бывшим заместителем Алексеем Дедовым задержали в рамках уголовного дела о хищении более миллиарда рублей, выделенных для строительства защитных сооружений на границе с Украиной. Оба фигуранта проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.
13:47:14 25-08-2025
Наградного пистолета у него не было видимо
14:16:53 25-08-2025
Гость (13:47:14 25-08-2025) Наградного пистолета у него не было видимо... Чиновников этого ранга надо награждать веревкой и обмылком.
13:59:57 25-08-2025
А Хинштейна таки когда ?
17:31:19 25-08-2025
Гость (13:59:57 25-08-2025) А Хинштейна таки когда ?...
Лет через пять. Сейчас у него крепкая крыша
17:57:00 25-08-2025
Гость (17:31:19 25-08-2025) Лет через пять. Сейчас у него крепкая крыша... Через пять лет шурша эта крыша поедет.
18:25:55 25-08-2025
Этот Базаров на Путина похож, сможет его двойником быть.
20:15:17 25-08-2025
Никогда бы не подумал. Ну посмотрите на его лицо и глаза. Ну честные глаза же, хоть и хитрые.
Такому каждый мог довериться и отдать денег, не думая что он обманет. Как оказалось все ошибаются.
20:20:17 25-08-2025
Почему их не судят военным трибуналом и не приговаривают к расстрелу? Это же измена Родине, самая страшная статья. Они допустили проникновение ВСУ
на территорию и гибель мирных жителей, т.к. не выстроили фортификационные сооружения. Почему их дело в гражданском суде будут рассматривать, ведь они не простые гражданские лица, у них полномочия и ответственность иная, тем более в такое время и в таком месте.