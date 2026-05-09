Вместе с жителями региона по центру краевой столицы прошел губернатор Виктор Томенко с портретами родных

09 мая 2026, 12:45, ИА Амител

Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 45 тысяч жителей и гостей города, сообщает мэрия. Напомним, в 2025 году в акции приняли участие около 30 тысяч человек.

Шествие проходит в краевой столице уже 14-й раз. В колонне прошли губернатор Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, представители ветеранских и общественных организаций, органов власти и силовых структур, военно-патриотических клубов и тысячи барнаульцев.

"Бессмертный полк" стал символом народной памяти и благодарности тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

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