Женщина оказалась на больничной койке после ДТП в Горно-Алтайске

Медицинская помощь также потребовалась водителю

08 июня 2026, 16:17, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске вечером 7 июня произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 21:05 возле дома № 45 по Коммунистическому проспекту 73-летний житель Алтайского края на автомобиле Toyota Sienta выезжал на проезжую часть с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Omoda C5, который двигался по главной дороге под управлением 40-летнего жителя Горно-Алтайска. В результате произошло столкновение.

Наиболее серьезные травмы получила 37-летняя пассажирка Toyota. Женщину доставили в республиканскую больницу. Медицинская помощь также потребовалась водителю Toyota, однако госпитализация ему не потребовалась.

По факту аварии в отношении водителя Toyota Sienta вынесено постановление по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за непредоставление преимущества транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.