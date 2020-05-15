Школа — это почти как любовный треугольник. В нём есть родитель, ребёнок и педагог. Все друг на друга очень влияют, все друг от друга зависят. Как выстроить эти отношения так, чтобы и школьник взял максимум от образования, и мамы с папами не мучились, и педагоги не бросали профессию. Об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказала руководитель образовательного кластера «Растём вместе» Анна Паутова.

Кто в «Переговорке»

Анна Паутова родилась 16 марта 1976 года в Барнауле. Выпускница Алтайского государственного университета по специальности «учитель биологии и химии» и Барнаульского государственного педагогического университета по специальности «педагог-психолог».

В мае 2004 года основала частный образовательный центр «Растём вместе». Сегодня здесь есть занятия для будущих родителей, частный детский сад, частная школа, мастер-классы и тренинги для родителей и детей.

01:44 Какие изменения сейчас происходят в системе образования? Спойлер: очень глобальные.

02:32 «У нас теперь не покупатель, а выбиратель». О том, как в целом изменилась экономика и как это повлияло и на частное, и на государственное образование.

03:45 Чем хороша частная школа (и другие учреждения образования)? Тем, что создают их, как правило, люди влюблённые: в детей, в творчество, в профессию и даже в Бога (в Бийске, например, есть частная православная школа). Когда проект рождён из любви, он имеет уникальную атмосферу.

05:44 Ковид ускорил неизбежное — дистанционка и так рано или поздно вошла бы в нашу жизнь.

07:39 «У современных детей память вынесена на внешние носители». О том, почему школьникам надо учиться искать информацию, а не запоминать её тоннами, как делали мы.

08:20 Дистанционное образование решит главную проблему всех небольших населённых пунктов — нехватку учителей. Один блестящий физик может удалённо и одновременно преподавать в разных школах по всей стране.

10:32 «У меня сложное отношение к дистанционному образованию: я видела и блестящих детей, и много тяжёлых случаев». Анна Паутова раскрывает главное правило для успеха такой формы обучения: один из родителей или близких родственников должен буквально посвятить себя организации процесса удалённой «школы». Иначе это просто не сработает.

14:04 В последние годы школа формально отказалась от своей воспитательной роли: учитель должен учить, а воспитывают пусть родители. Но это так не работает.

15:30 «Дети как огурчики в банке, а мы — взрослые — создаём этот рассол, добавляем специи. Дети всё равно просолятся, но чем — нашим равнодушием или нашим участием?» О роли родителей и педагогов в воспитании.

16:52 Почему молодые учителя не хотят идти работать в школу? Только ли дело в зарплате? Нет, не только.

19:36 Портфолио и регалии — ничто, интуиция — всё. Как Анна Паутова подбирает педагогов в свою школу.

20:36 Кто и как может поднять статус учителя?

22:13 «Прихожу на урок математики и слышу задачу про гусей, которых некоторые никогда и не видели». О том, что образование должно стать более ориентированным на практику.

25:09 Как привить у ребёнка любовь к школе? Советы родителям: не обсуждать при детях школу и выстроить доверительные отношения, чтобы вовремя понять, когда у них появятся проблемы.