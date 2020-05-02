Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34

Полтерритории "захвачено" ковидом

За минувшие сутки в регионе число заболевших увеличилось еще на 28 человек (до этого было "плюс" 41), а количество выписанных пациентов за день достигло 13. Всего в Алтайском крае выявлен 451 случай заражения коронавирусом.

Среди заболевших: в Барнаул – 13 человек, Бийск – 4, Рубцовский район – 2, Змеиногорский район – 2, Третьяковский район – 2, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Немецкий район – 1, Славгород – 1, Кулундинский район – 1. Общее число инфицированных составляет 451 человек, в т. ч. 40 детей. Выписаны из клиник края 69 пациентов.

Из общего числа заболевших 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа; 329 случаев – по контакту с заболевшими; 68 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.