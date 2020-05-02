Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34

COVID-19 нашли уже в половине алтайских муниципалитетов, тем временем выздоровевших становится все больше. В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, алтайские предприниматели могу рассчитывать на послабление из-за коронавируса, а простые граждане – рискнуть и застраховать свою жизнь и здоровье от новой инфекции. Наконец, COVID-19 окончательно поставил крест на фейерверке в День Победы в краевом центре. Подробнее – в обзоре amic.ru.
За минувшие сутки в регионе число заболевших увеличилось еще на 28 человек (до этого было "плюс" 41), а количество выписанных пациентов за день достигло 13. Всего в Алтайском крае выявлен 451 случай заражения коронавирусом.
Среди заболевших: в Барнаул – 13 человек, Бийск – 4, Рубцовский район – 2, Змеиногорский район – 2, Третьяковский район – 2, Новоалтайск – 1, Яровое – 1, Немецкий район – 1, Славгород – 1, Кулундинский район – 1. Общее число инфицированных составляет 451 человек, в т. ч. 40 детей. Выписаны из клиник края 69 пациентов.
Из общего числа заболевших 44 случая – завозных, в том числе два – из-за рубежа; 329 случаев – по контакту с заболевшими; 68 – выявлено у больных внебольничной пневмонией, 77 – у заболевших ОРВИ, в 306 случаях – бессимптомное течение.
День Победы без салюта
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Предприниматели смогут "заморозить" арендные платежи
Малый и средний бизнес, понесший потери из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, получит поддержку от правительства. Одним из вариантов стало освобождение либо отсрочка от уплаты арендных платежей для тех, кто использовал федеральное имущество. Речь идет о периоде с апреля по июнь 2020 года. Причем те, кто работают в наиболее пострадавших отраслях, могут вообще ничего не платить за эти три месяца. Правда, федеральное имущество арендует подавляющее меньшинство представителей МСП.
Предпринимателям в Алтайском крае можно обратиться в региональное управление Росимущества по телефону +7 (3852) 22-38-42 либо написать на электронную почту tu22@rosim.ru. В случае если ответа нет или он не устроил, можно подать жалобу руководителю Росимущества по электронной почте – pomogimsp@rosim.ru.
Торговые центры в краевой столице начинают понемногу приходить в себя. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д. Трафик при этом в ТРЦ совсем небольшой: многие уехали на дачи, другие горожане придерживаются самоизоляции, третьи утратили финансовую устойчивость – поход в ТЦ явно не входит в их ближайшие планы. Как выглядят сейчас некогда многолюдные локации, можно увидеть на фотографиях Вячеслава Мельникова.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как отдыхаем на майские праздники;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как продлить больничный работающим пенсионерам;
- как семьям с детьми получить новые выплаты;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии;
- что делать, если нечем платить ипотеку и кредит (спойлер: там все непросто);
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине.
Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?
- Что изменилось в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Какие изменения внесены в указ губернатора 29 апреля.
- Что можно и нельзя делать в период самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
- Как оказывают медицинскую помощь в Алтайском крае во время режима самоизоляции.
- Какие сферы бизнеса Алтайского края теперь могут возобновить работу.
- Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и причем тут самоизоляция.
- Как и кого штрафуют за нарушения режима повышенной готовности
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