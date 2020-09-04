Сколько заболевших в Алтайском крае 4 сентября?

62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 40 – в Барнауле, 5 – в Новоалтайске и еще 3 – в Первомайском районе. Остальные заболевшие – жители 11 районов и городов края. Теперь в регионе 11970 инфицированных, среди них 969 детей.

Коронавирусом переболел уже 10731 житель региона. На лечении сейчас находятся 883 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 116 инфицированных. Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.