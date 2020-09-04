В Алтайском крае выявили 62 новых случая коронавируса. Шукшинский фестиваль проходит в измененном формате из-за COVID-19. По той же причине могут значительно сократить и программу празднования 290-летия Барнаула. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 40 – в Барнауле, 5 – в Новоалтайске и еще 3 – в Первомайском районе. Остальные заболевшие – жители 11 районов и городов края. Теперь в регионе 11970 инфицированных, среди них 969 детей.
Коронавирусом переболел уже 10731 житель региона. На лечении сейчас находятся 883 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 116 инфицированных. Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.
Программу празднования 290-летия Барнаула, возможно, придется сокращать. Связано это с "ковидными" ограничениями, которые продолжают действовать в городе.
Глава Барнаула Вячеслав Франк на заседании Барнаульской гордумы сообщил, что сейчас власти обсуждают, какие мероприятия останутся, а от каких можно отказаться. Ясность в этом вопросе наступит позже. Но уже точно известно, что 19 сентября состоится шоу авиационной группы "Стрижи", в котором примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава.
День города Барнаула запланирован на 19 сентября.
3 сентября в Барнауле состоялись первые показы в рамках Шукшинского кинофестиваля. Продлятся показы до 5 сентября, но проходить они будут на открытом воздухе. Связано это с действующими ограничениями из-за коронавируса. Также на просмотры фильмов приглашают не более 50 человек. Наличие маски обязательно.
Проходить показы будут на трех площадках Барнаула: "Барнаульская крепость", Парк спорта Алексея Смертина и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Все студенты должны носить маски в вузе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пользоваться защитными средствами обязаны студенты и преподаватели всех высших учебных заведений, кроме творческих вузов. Всем педагогам разрешено снимать маски только на время лекции. Он также отметил, что в аудиториях может находиться любое количество студентов.
"В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн", – сказал Фальков.
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- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- смягчение "ковидного" указа: кому разрешили открыться в сентябре;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году;
- развенчиваем мифы об учебном году в алтайских школах во время пандемии;
- что нового в учебном году ждет студентов алтайских вузов.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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