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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 159

, ИА "Амител"
Главное за 4 сентября
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае выявили 62 новых случая коронавируса. Шукшинский фестиваль проходит в измененном формате из-за COVID-19. По той же причине могут значительно сократить и программу празднования 290-летия Барнаула. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 4 сентября?

62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 40 – в Барнауле, 5 – в Новоалтайске и еще 3 – в Первомайском районе. Остальные заболевшие – жители 11 районов и городов края. Теперь в регионе 11970 инфицированных, среди них 969 детей.

Коронавирусом переболел уже 10731 житель региона. На лечении сейчас находятся 883 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 116 инфицированных. Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

2
Еще пять смертей
За последние сутки в крае скончались пять человек, которым ранее диагностировали COVID-19. Из них от коронавируса – один человек. Четыре пациента – из-за иных причин. За весь период пандемии коронавируса в регионе скончались 356 человек.
3
День рождения Барнаула могут сократить

Программу празднования 290-летия Барнаула, возможно, придется сокращать. Связано это с "ковидными" ограничениями, которые продолжают действовать в городе. 

Глава Барнаула Вячеслав Франк на заседании Барнаульской гордумы сообщил, что сейчас власти обсуждают, какие мероприятия останутся, а от каких можно отказаться. Ясность в этом вопросе наступит позже. Но уже точно известно, что 19 сентября состоится шоу авиационной группы "Стрижи", в котором примут участие семь самолетов МиГ-29 и 18 человек летного состава. 

День города Барнаула запланирован на 19 сентября.

4
Шукшинский фестиваль под открытым небом

3 сентября в Барнауле состоялись первые показы в рамках Шукшинского кинофестиваля. Продлятся показы до 5 сентября, но проходить они будут на открытом воздухе. Связано это с действующими ограничениями из-за коронавируса. Также на просмотры фильмов приглашают не более 50 человек. Наличие маски обязательно.

Проходить показы будут на трех площадках Барнаула: "Барнаульская крепость", Парк спорта Алексея Смертина и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

5
Маски в вузах – обязательны

Все студенты должны носить маски в вузе. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Пользоваться защитными средствами обязаны студенты и преподаватели всех высших учебных заведений, кроме творческих вузов. Всем педагогам разрешено снимать маски только на время лекции. Он также отметил, что в аудиториях может находиться любое количество студентов.

"В лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Многие вузы ввели все-таки ограничения. Если, допустим, на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн", – сказал Фальков.

6

В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 4 сентября:

  • "Плодотворный год". Как в Алтайском крае достраивают уникальный мост за 350 млн
  • "Исправить ошибки генплана". Два ЖК построят рядом со спортклубом "Магис" в Барнауле
  • Устранить дефицит. На окраине Барнаула построят два бизнес-центра
  • Мэрия не против незначительного увеличения стоимости проезда в Барнауле
  • Алтайский бизнес-омбудсмен покидает свой пост
  • Вернуться живым. Почему отдых на туристических базах стал смертельно опасен
  • Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков предпринял последнюю попытку оспорить приговор
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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