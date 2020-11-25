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Когда и как в Алтайском крае начнут выдавать бесплатные лекарства для больных COVID

, ИА "Амител"
Регион получил первую партию препаратов. Но механизм их выдачи все еще непонятен
Иллюстративное фото / pixabay.com

Иллюстративное фото / pixabay.com

В Алтайский край поступила первая партия препаратов для больных коронавирусом. Их собираются бесплатно выдавать пациентам, которые лечатся на дому. Когда больные смогут получить бесплатные лекарства от COVID-19, кто именно их сможет получить и как это сделать – читайте в материале amic.ru.

1
Кто сможет получить бесплатные лекарства от COVID-19?

Препараты будут выдавать пациентам, у которых подтвержден коронавирус или вирусная пневмония, сходная с COVID-19. Но эти больные не госпитализированы, а лечатся на дому под наблюдением врачей.

2
У меня подтвердили "корону". Как мне получить бесплатные лекарства?

Сначала вам нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и сообщить, что вы хотите получить лекарства. А вот что будет дальше – кто вам выпишет препараты и как вы их сможете получить – пока непонятно. Сейчас в Алтайском крае еще разрабатывают схему выдачи бесплатных препаратов, отметили в Минздраве.

В регионах страны механизм выдачи лекарств настроен по-разному. Так, в Новосибирской области к больным после звонка приезжает лечащий врач, назначает необходимые лекарства, которые в течение суток пациенту на дом привозят волонтеры или медработники. В Липецке врач выписывает рецепт в поликлинике, чтобы сразу загрузить данные в программу. А уже после родственники пациента или волонтеры могут обратиться в аптеку, прикрепленную к поликлинике, забрать лекарства и привезти их на дом больному.

3
А я могу уже сейчас позвонить и попросить лекарства?

Позвонить вы можете, но пока лекарства вам не выдадут. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, в регион пришли пока не все препараты, которые входят в схему лечения коронавируса. Ждут их к концу ноября. И только с этого времени начнут выдавать препараты больным.

"Выдача препаратов может начаться только при поступлении всех средств, которые вошли в схемы лечения. Поставщики разные, поэтому постепенно до конца месяца получим полный набор и начнем выдавать", – сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава.

Напомним, первая партия лекарств в регион пришла 19 ноября 2020. Как рассказала "Вестям Алтай" директор "Аптек Алтая" Ольга Калинина, край получил 200 упаковок гидроксихлорохина и 2800 упаковок препарата "Ксарелто". Именно эти препараты, по словам эксперта, Минздрав России рекомендует для лечения при коронавирусной инфекции. Следующие поставки ожидаются в течение ноября. В целом на закупку лекарств Алтайскому краю выделили 87 млн рублей. 

4
А лекарства правда бесплатные?

Да, правда. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое подписал его председатель Михаил Мишустин.

Согласно документу, из бюджета страны выделено более 5,04 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, подчеркивается в постановлении. Деньги на эти цели направлены из резервного фонда правительства.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.11.2020 11:21
- гость -

Сейчас в Алтайском крае еще разрабатывают схему выдачи бесплатных препаратов, отметили в Минздраве.

К 2021 году сумеют разработать?

25.11.2020 11:22
- гость -

Вот и капкан.
Будут выдавать лекарства так называемыми бессимптомным больным (просто носитель), но с ковид положительными анализами?
А получит лечение больной с явными симптомами, но с ковид отрицательный анализом?

25.11.2020 11:27
Пионэру

Про бесплатный сыр кто нибудь слышал ?

25.11.2020 11:42
Зануда

в Москве приехал дядя-терапевт, оставил лекарства в виде набора-азитромицин, витаминки, взял тест, потом пришла врач и вручила коронавир, но у него столько побочки, что сей препарат отложили до .....ну когда уже все, капеец

25.11.2020 11:58
- гость -

Никогда. Их нет. 1620 ос па, 1720чума,1820холера,1920 испанский грипп, 2020 ковид.

25.11.2020 12:03
@@

Разработают механизм выдачи лекарств к концу пандемии...

25.11.2020 12:07
Я

25.11.2020 11:58
- гость -
У вас даты не соответствуют действительности!

25.11.2020 12:08
Вано

Выделенные на лекарства деньги видимо уйдут на разработку, проработку, анализ программы выдачи лекарств

25.11.2020 12:19
- гость -

25.11.2020 11:58
- гость -
Даты подогнал

25.11.2020 12:24
- гость -

может есть все-таки лазейка, как-нить продать эти "бесплатные" лекарства, а выручку попилить?... а то спрос большой, закупки сорвались...

25.11.2020 12:41
- гость -

Полная несостоятельность Минздрава - как они вообще работают если порядка выдачи лекарств до н.в. нет?!

25.11.2020 12:52
- гость -

А вот что будет дальше – кто вам выпишет препараты и как вы их сможете получить – пока непонятно

В Москве Сабянин как бы не с августа распорядился о бесплатном снабжении амбулаторных с ковидом. Нельзя было узнать?
Нол мы пойдем своим путом!

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