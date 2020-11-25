Когда и как в Алтайском крае начнут выдавать бесплатные лекарства для больных COVID

У меня подтвердили "корону". Как мне получить бесплатные лекарства?

Сначала вам нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и сообщить, что вы хотите получить лекарства. А вот что будет дальше – кто вам выпишет препараты и как вы их сможете получить – пока непонятно. Сейчас в Алтайском крае еще разрабатывают схему выдачи бесплатных препаратов, отметили в Минздраве.

В регионах страны механизм выдачи лекарств настроен по-разному. Так, в Новосибирской области к больным после звонка приезжает лечащий врач, назначает необходимые лекарства, которые в течение суток пациенту на дом привозят волонтеры или медработники. В Липецке врач выписывает рецепт в поликлинике, чтобы сразу загрузить данные в программу. А уже после родственники пациента или волонтеры могут обратиться в аптеку, прикрепленную к поликлинике, забрать лекарства и привезти их на дом больному.