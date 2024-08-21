Фура завалилась на бок на трассе рядом с Новоалтайском

Предположительно, она стала участником лобового столкновения

21 августа 2024, 16:48, ИА Амител

Фура завалилась на бок на развязке в сторону Новосибирской трассы от Новоалтайска. Об этом сообщает Barnaul 22.

На опубликованных кадрах видно, что на месте находятся сотрудники экстренных служб, скорой помощи и МЧС, а также правоохранители. Каким образом большегруз оказался на боку — неизвестно. Предположительно, она стала участником лобового столкновения — у кабины видны повреждения лобовой части.

Напомним, что 18 августа в селе Солоновка Волчихинского района насмерть разбился 22-летний мотоциклист. Местный житель совершил ДТП, передвигаясь на мотоцикле Racer без регистрационного знака. Парень был в шлеме, но без защитной экипировки.