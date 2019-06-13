Пьяный житель Алтая убил сожительницу металлическим чайником

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщает региональный СК.
"В январе 2019 года в одном из сел Калманского района ранее судимый за покушение на убийство мужчина в ходе ссоры со своей 54-летней сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары руками, а также металлическим чайником по голове", – говорится в сообщении ведомства.
От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.
Обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.
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