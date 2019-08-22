Бизнесу Алтая обещают поддержку на 539 млн рублей

Три строительных проекта Республики Алтай могут получить финансовую поддержку Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает правительство региона.

Об этом объявил гендиректор корпорации Александр Браверман 21 августа во время стратегической сессии в Горно-Алтайске с участием врио главы региона Олега Хорохордина.

По его словам, компания планирует вложить в общей сложности 539 млн рублей в возведение детского оздоровительного и лесоперерабатывающего комплексов, а также лечебно-оздоровительного лагеря для детей с образовательным уклоном, который будет функционировать круглый год.

"Это более 120 дополнительных рабочих мест, и в большей части квалифицированных", – констатировал Браверман.