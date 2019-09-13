Барнаульская пенсионерка украла школьный рюкзак на детской площадке

39-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что у ее дочери украли рюкзак, сообщает краевое МВД.

Она сообщила, что в рюкзаке находились школьные принадлежности, ключи, наушники и телефон.

Сумма ущерба составила 9500 рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась женщина 1942 года рождения.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала оперативникам, что вечером прогуливалась на детской площадке, где нашла забытый рюкзак и решила его присвоить. В отношении женщины заведено уголовное дело по статье "Кража".