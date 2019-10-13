Барнаул вошел в десятку худших городов по версии одного из видеоблогеров

Tellblog составил список десяти худших городов России. Барнаул в этом рейтинге занял девятое место.
1114 российских городов сравнивались по четырем параметрам: мусор, грязный воздух, безработица и климат.
Основной проблемой города, по мнению автора ролика, являются его жители. Проблем с экологией из-за большого количества автомобилей и предприятий в городе нет, считает автор, но жители загрязняют его мусором.
В ролике представлены кадры замусоренных барнаульских улиц, а особое внимание автор уделил реке Барнаулке. Он отметил, что единственная пригодная для купания река в городе — Обь. Барнаулка и Пивоварка настолько загрязнены людьми, что купаться в них невозможно.
Первое место в рейтинге худших городов России заняла Москва.
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