Барнаул и Бийск попали в топ-50 городов по удовольствию от поездок на автобусах

Жители Бийска больше довольны работой общественного транспорта, чем барнаульцы, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на исследование "Домофонд.ру".

Аналитики портала составили рейтинг городов по качеству общественного транспорта. Бийск в этом списке оказался на 11 месте с оценкой 7,6 балла. Барнаул попал на 48 строчку, получив оценку 7,1 балла. Рубцовск занял 78 место с оценкой 6,9 балла.

Впрочем, за последний год недовольства транспортом среди бийчан стало больше — в 2018 году город получил 7,9 балла.

Больше всего довольны своим транспортом жители Тюмени. На втором месте в рейтинг Северск, расположенный в Томской области. Замыкает тройку лидеров Новый Уренгой.

Ниже всего по качеству общественного транспорта оказались Шахты и Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Рядом с ними Киселевск Кемеровской области, где и общественного транспорта, и ходит он плохо.

Среди городов-миллионников на первом месте находится Москва, далее Казань и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что автобусов на трех востребованных маршрутах стало меньше в Барнауле.