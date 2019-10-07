Барнаул занял 77 место среди городов по уровню зарплат в России

Барнаул занял 77-е место по уровню зарплат по результатам исследования, проведенного агентством РИА "Новости".
Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимость стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России. Барнаул в этом рейтинге уступил Горно-Алтайску, Новосибирску и Кемерову. По данным агентства, средняя зарплата в Барнауле составляет 31,4 тысячи рублей.
В лидерах рейтинга – Москва (96,6 тыс. руб.) и северные нефтяные города, где уровень заработной платы варьируется от 71,6 до 90,6 тыс. рублей.
Самая маленькая зарплата в южных городах. Пять из девяти городов, закрывающих рейтинг – столицы северокавказских республик. Последнее место занимает город Шахты с зарплатой 26,6 тыс. рублей.
Комментарии
южные города солнышком питаются
У каждого показателя должно быть ответственное лицо. Озвучьте пожалуйста кто является в этой конкретной ситуации?
7.10.2019 10:18
- гость -
Ответственное лицо в почетной отставке.
7.10.2019 10:23
- гость - То есть это еще деяния папы Карло? А что после его ухода никто не приходил? Закрыли на клюшку и никого нет?
7.10.2019 09:55
- гость -
северные снегом)
77 - марква прям)))