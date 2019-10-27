Впавший в кому в Турции россиянин умер на борту самолета

Житель Республики Коми Александр Денисов скончался на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар, сообщает РИА Новости.
Россиянину стало плохо во время отдыха в турецкой Анталье. Он впал в кому. Врачи одной из больниц Турции поставили диагноз "инсульт" и сделали операцию.
Состояние туриста оценивали как критическое. Родственники приняли решение продолжить лечение в России.
Сначала Денисова доставили в Москву. Из российской столицы его направили в родной регион, но он не дожил до конца перелета.
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