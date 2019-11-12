Дмитрий Медведев прибыл в Алтайский край

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник вечером, 12 ноября, приехал в Барнаул. Сразу после прибытия он проведет рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В среду, 13 ноября, в селе Санниково под руководством премьер-министра пройдет совещание о ходе развития сельских территорий и улучшении качества жизни селян в рамках реализации национальных проектов. Также он осмотрит ряд социальных объектов села.

В Алтайский край премьер-министр приехал из Новосибирска, где провел совещание по вопросу роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России, а также встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

А в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев обсудил с председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым проекты финансового плана и инвестиционной программы компании на 2020-2022 годы.