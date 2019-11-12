Дмитрий Медведев выяснил, как в Алтайском крае исполняют нацпроекты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко исполнение нацпроектов в регионе. Встреча состоялась 12 ноября в резиденции санатория "Обь".

Томенко рассказал, что всего в этом году на реализацию нацпроектов в крае выделят 16,5 млрд рублей. Самые крупные суммы предусмотрены на проекты по здравоохранению и демографии – по 4,5 млрд рублей.

Дмитрий Медведев также рассказал, что в ходе его визита будут обсуждаться вопросы поддержки села, что для Алтайского края особенно актуально, так как здесь чуть менее половины населения проживает в сельской местности.

Премьер-министр уточнил, согласовал ли край программу опережающего развития. Виктор Томенко сообщил, что весь пакет документов находится на рассмотрении в правительстве России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул на поезде во вторник вечером, 12 ноября. Днем он посетил Новосибирск, где также провел ряд рабочих встреч, в том числе и с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Во время поездки в Барнаул Дмитрий Медведев провел совещание прямо в поезде и обсудил вопросы развития железнодорожного транспорта.

13 ноября премьер-министр посетит село Санниково, где проведет совещание по вопросам развития сельских территорий. Также Медведев осмотрит социальные объекты.