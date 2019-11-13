СК начал проверку по сообщению об отсутствии горячей воды у жителей Санниково

Следственный комитет России по Алтайскому краю начал проверку по факту сообщений СМИ о том, что в трех многоквартирных домах в селе Санниково с 2016 года нет горячей воды.
"В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства, изложенные в сообщениях средств массовой информации. По результатам будет принято процессуальное решение", – уточнили в ведомстве.
Ранее во время встречи с Дмитрием Медведевым жительница села рассказала ему о том, что проблема горячего водоснабжения в ее доме не решается уже несколько лет. После этого женщину посетил Виктор Томенко. Он пообещал пенсионерке разобраться в ситуации.
Комментарии
Парадокс! В какое время мы живём? Простые вопросы решают царьки. Посмотрите все,
какая власть отзывчивая!
Оставляйте в регионах средства, для людских нужд.
Строй как у феодалов.упадет глаз у царька на нищеброда,поможет с барского плеча напоказ.
Местные чиновники привыкли отписками отделываться. Понимают, люди пожалуются - чиновники отпишутся и на этом все прекратится.
Без указания Медведева им дела не было?