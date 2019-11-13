Четыре педагога готовы приехать в отдаленное алтайское село, оставшееся без учителей

Уже четыре педагога откликнулись на призыв о трудоустройстве в село Большая Тихая Алтайского края, которое осенью осталось без учителей. Об этом 13 ноября сообщила министр просвещения России Ольга Васильева на совещании под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева в селе Санниково. При этом министр не сказала, кто именно пожелал поехать в отдаленную алтайскую деревню, чтобы учить пятерых ребятишек.

Однако Васильева в очередной раз подчеркнула, что решить кадровые проблемы, подобные той, что возникли в селе Большая Тихая, поможет программа "Земский учитель", которая стартует в январе 2020 года.

"Там проблема была связана с тем, что в селе пять учеников начальной школы, родители четырех из них были согласны на подвоз детей в другую школу, а одна семья нет. Это очень отдаленное село, учителя туда приезжали, но затем покидали его. Мы надеемся, что в рамках программы мы решим эту проблему".

Отметим, в рамках программы "Земский учитель" педагоги, которые приедут работать в села, получат миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе несколько месяцев детей некому учить. На уроки школьников возят в соседнюю деревню. А к одному учащемуся педагог приезжает на дом.