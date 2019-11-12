Перед приездом Медведева в Барнауле срочно благоустроили ж/д вокзал

Фото: Екатерина Смолихина
Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно провели ремонт на ж/д вокзале. Так, рабочие покрасили серебрянкой дорожные знаки, эвакуировали машины и отремонтировали крыльцо.
Дмитрия Медведев должен приехать в Барнаул на новом поезде "Ласточка" из Новосибирска. Главу правительства в регионе прибудет вечером 12 ноября. Ожидается, что поезд соединит два региона летом 2020 года.
Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах. В селе Санниково, куда премьер должен приехать 13 ноября, во время снегопада косят траву.
Комментарии
серость и безнадега
На последней фотке мусоровоз замаскировали
Шестерки
Ну конечно, не для жителей же города всё это делать вовремя. Для нас и так сойдёт.
"Благоустроили" - пару плиток может заменили на пороге.
Тяжело конечно думать, когда почти все новости - это копипаста с VK.
когда уже в России закончится это чинопочитание, ну кто он такой, чтобы весь город в пробке стоял и народ страдал?!
Ну хоть какая то польза от его приезда. Власти немного нервишек потратят, жирок собьют, ножки разомнут..., а то засиделись в креслах...
А оркестр семь-сорок разучил?
И зачем такой кипеж? Его дни сочтены.
17:30
Как будто в другое время в час пик народ в пробках не стоит. А сегодня еще погода не очень лётная.
один красит столб, двое контролируют
"Это какой то, позор..."
Это какой-то... позор...(с)
Ха-ха! Саня, орередил!
Лампочку меняют на столбе возле ж/д вокзала. Значит же она там не горит не с сегодняшнего дня! Значит же знали, что там фонарь не работает и надо заменить... Знали же! А спроси в обычное время — мы не в курсе, мы зарегистрировали запрос, проверим как-нибудь. Это просто пример на обычной лампочке. То же самое с крылечком вокзала... И так с кучей мелочёвки, которую можно сразу сделать и забыть, а не копить эти неприятные мелочи... нет же наши раздолбаи, пока не пнёшь - не полетят.