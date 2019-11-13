Глава Первомайского района ответил женщине, которая молила Медведева о горячей воде:

Глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru мольбы Татьяны Кадукиной к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Напомним: женщина пожаловалась на то, что ее и другие квартиры отрезали от горячей воды. По словам Иванова, прежде чем подать ее, нужно спросить мнение других собственников квартир — нужна ли им горячая вода. Возможно, проблему Кадукиной можно будет решить в индивидуальном порядке.
Почему отключили воду?
Александр Иванов рассказал, что в 2005 году три дома в Санниково на 140 квартир оборудовали системой подачи горячей воды с рециркуляцией.
"Далее по вине обслуживающей организации, которая, возможно, оказывала некачественные услуги, или по решению собственников квартир в домах начали повально устанавливать водонагреватели. Соответственно, горячую воду стали потреблять меньше, а оборудование по-прежнему работало на заданный объем. Из-за этого оно начало выходить из строя", — пояснил Иванов.
Если обратиться в УК, она должна предоставить протоколы с решением собственников об отказе от коммунальной услуги. Жильцы могли отказаться от горячей воды из-за высокого тарифа, говорит глава района.
"Так как квартир в доме немного и нет индивидуальных приборов учета, то за воду платили пропорционально площади жилья. Поэтому жильцам было выгодно устанавливать водонагреватели", — объясняет он.
"Сейчас предстоит выяснить, была ли соблюдена процедура централизованного отключения домов от горячего водоснабжения, — говорит Иванов, - получили ли жители соответствующие уведомления".
Будет ли горячая вода в многокэтажках Санниково?
Чтобы восстановить горячее водоснабжение, нужно отремонтировать внешнюю сеть подачи горячей воды. На это, по оценкам Иванова, уйдет около 20 млн рублей из бюджета района и сельсовета.
"Но на 2020 год бюджет района обеспечен только на 60%. У нас дефицит 213 млн рублей. А бюджет самого Санникова и вовсе не потянет такие вложения, а по закону именно муниципалитет содержит сети", — продолжает Иванов и добавляет, что еще предстоит обследовать инженерные системы домов и, возможно, модернизировать их. За счет собственников.
"Мы должны соблюсти процедуру, которая описана в Жилищном кодексе: собрать собственников жилья, чтобы на общем собрании они решили, нужна им горячая вода или нет. Не исключено, что найдутся и такие, кто не захочет оплачивать горячую воду по высоким тарифам. А они будут высокие, потому что ее производство для небольшого количества потребителей дорого. Также на муниципалитет лягут затраты по содержанию сети. И это тоже будет заложено в тариф", — говорит Александр Иванов.
"Волевым решением администрации подать горячую воду будет некорректно", — говорит глава Первомайского района.
Как решить острый вопрос?
История Татьяны Кадукиной, которая упала на колени перед Дмитрием Медведевым с мольбами подать горячую воду в дома, взята на контроль краевым правительством. Вечером 13 ноября губернатор Виктор Томенко соберет совещание, на котором будет рассматриваться и этот вопрос.
Евгений Иванов говорит о том, что вопрос жительницы Санникова можно решить альтернативным путем. "У Татьяны Кадукиной есть водонагреватель, но в ванной комнате холодно: она была рассчитана на отопление через полотенцесушитель. И если нет горячей воды, то он холодный. Возможно, стоит провести реконструкцию системы отопления дома, чтобы завести в ванную радиатор. Это один из вариантов, которые мы будем согласовывать с губернатором".
Проблема глобального масштаба
Глава Сибирского Сельсовета Олег Боронин поясняет amic.ru, что история Санниково, которая прогремела на всю страну, не уникальная. "Я в 2014 году волевым решением отключил подачу горячей воды в нескольких многоквартирных домах, потому что это было экономически не выгодно для всего села. На свой скудный бюджет мы были вынуждены содержать эту систему, и при этом горячей водой даже в пик сезона пользовались только около 80 абонентов", — говорит Боронин.
Конечно, волевым решением власть может подать горячую воду в 140 квартир Санниково, считает Боронин, "но может потратить эти деньги на ремонт и поддержание других коммунальных систем? У нас не работают поля фильтрации, не везде есть газоснабжение и так далее. Я много времени провел в прокуратуре, доказывая что нам не нужно центральное горячее водоснабжение. А тем трем бабушкам, которое оно все таки было нужно, мы купили бойлеры".
Между тем следователи организовали проверку в связи с жалобой жительницы алтайского села Санниково на отсутствие с мая 2016 года в нескольких домах населенного пункта горячей воды. Об этом сообщает в среду сайт краевого следственного управления СК РФ.
Сама Татьяна Кадукина говорит, что воду не подают, потому что котельная передана из района в муниципалитет. "Но нас просто обманули, говорит Татьяна Кадукина. – Они взяли ее на баланс и пользуются как частной собственностью. Для нас ее закрыли".
Комментарии
Если жильцы отказались в чем вопрос
на кой тогда они там многоквартирники лепили? Отопление выгодно, горячую воду - не выгодно. Странно..
Глава Первомайского района ответил женщине, которая молила Медведева о горячей воде:
Чтобы восстановить водоснабжение, нужно спросить мнение других жильцов дома. Возможно, хотят не все
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.Щас им выкатят такой ценник за горячую воду, заплачут. Чтобы отбить желание раз и навсегда обращаться к Медведеву.
Ну собственно и ЧТД. Неуравновешенная, вздорная, скандальная и склочная селючка.
Не удивлюсь, если выяснится что жильцы по холму поводу собирались и не раз и людей устраивают нагреватели. А она на этих собраниях визжала аак пилорама.
Я знал, что нечто подобное будет в этом духе. Чего от этих фигляров было еще ожидать? Только шоу, зарабатывание электоральных плюсиков. Все же шито белыми нитками.
кто режиссер этого всего?
Получается Митю развела кашолка
Что нужно нам:
1. Электроэнергия по ГОСТу.
2. Холодная вода по СанПин.
3. Природный газ.
4. Центральная канализация.
И всё. Отопление и горячую воду сделаем сами и очень по выгодной цене.
Все помощники Иванова отписались?
Если бы у медведева отключили горячую воду то все бы запрыгали, а у пенсионерки надо выяснить кто виноват . может она сама виновата, чиновник должен съездит только после того как уедет медведев. народ для него быдло, оставил в опасности человека, растрелять такого надо, чтоб его семья так жила как это женщина
К нам приехал цирк! Как же без представления?
пока на колени не рухнешь ни чего не будет
Откуда ж взять лишние деньги для народа? Самим воровать не хватает
и не только вода но и пенсии будут - очумелые ручки а не власть но почему сами не живете как народу предлагаете - вы там озверели что ли - ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
Всю власть советам уже проходили. Больше не надо.
это не димон, и не то что в доме нет воды.
позорище - это рабская сущность вот этой кадукиной.
30 лет как свобода, и вот такие рабы. омерзительно.
не на колени становится надо,
надо по капле выдавливать из себя раба и совка!