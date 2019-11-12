Новый чехол на ЦУМе, "теракт" и встреча с Макаревичем: как Медведев гостил в Барнауле

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12-13 ноября посетит с рабочим визитом Алтайский край. В Барнаул он прибудет на поезде. Для Дмитрия Медведева это будет третий визит в столицу нашего региона. Во время предыдущих поездок сотрудники ФСБ раскрыли "готовящееся покушение", в университете сделали ремонт, а на главном универмаге Барнаула повесили новый чехол.

Визит первый. 2008 год

Огурец-гибрид

У Владимира Путина подходил к концу второй срок президентства. Вся страна обсуждала имя будущего преемника, который на четыре года станет рулевым Кремля. Вариантов было несколько, включая действующего премьер-министра Михаила Фрадкова, экс-министра обороны Сергея Иванова и первого заместителя председателя правительства Дмитрия Медведева. В итоге именно он и стал кандидатом в президенты и отправился в турне по регионам страны.

Самолет с Дмитрием Медведевым приземлился в Барнауле 13 февраля. В аэропорту его встречали полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, губернатор Алтайского края Александр Карлин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и другие официальные лица.

К визиту готовились не только власти, но и спецслужбы. За несколько дней до прилета Дмитрия Медведева студент АлтГУ Антон Епихин отправил местным СМИ письмо о якобы готовящемся покушении на кандидата в президенты. В письме Епихин сообщил, что теракт планирует организовать группировка "Воины священного джихада Северной Азии", и что к акции имеют отношение крупные функционеры силовых ведомств России. "Террориста" быстро вычислили и задержали. Епихин полностью признал вину и получил 1 год 4 месяца условно. Свои действия он объяснил тем, что хотел проверить, как хорошо работают спецслужбы.

Первым делом Дмитрий Медведев отправился в тепличный комплекс "Индустриальный", который сейчас краевые власти пытаются выгодно продать. А в 2008 году комплекс позиционировали как гордость не только края, но и всей Сибири.

Вице-премьеру показали огурцы, выращенные по новым технологиям.

– Попробовать-то дадите? – задал Медведев вопрос директору тепличного комплекса, присев на корточки возле грядки и внимательно разглядывая урожай.

– Ох, конечно. Специально для вас растили, – ответил директор, срывая для важного гостя овощ сантиметров 30 в длину.

Попробовав огурец-гибрид, премьер остался доволен его вкусом и угостил министра сельского хозяйства Алексея Гордеева.

– Вкусно. Я помню, в Ленинграде в феврале появлялись огурцы, длинные такие, – насладившись алтайским овощем резюмировал кандидат в президенты.

Танец с первоцелинниками

Далее Медведев отправился на сельскохозяйственную выставку, которая проходила в только что отреставрированном театре драмы. Осмотрев выставку на первом этаже театра, первый вице-премьер побеседовал с первоцелинниками, приехавшими в 50-е годы из Москвы и Ленинграда возделывать алтайские земли. Неожиданно для всех одна из активисток пригласила Дмитрия Медведева на танец. Первый вице-премьер не стал отказывать женщине, предложив другим комсомольцам присоединиться.

После этого первый вице-премьер выступал на конференции с докладом. Встречали его в зале стоя. Дмитрий Медведев обозначил основные достижения по работе в сельской местности, упомянул растущие меры поддержки села, возросшие объемы кредитования, затронул проблемы земельного законодательства. В частности, предложил создать круглогодичный аграрный телеканал. Несколько раз доклад прерывался аплодисментами. Особенно на словах, что Россия в ближайшие годы должна стать ведущей аграрной державой мира.

"Все отболит, и мудрый говорит"

Пообещав выделить на развитие отрасли миллиарды рублей, Дмитрий Медведев отправился в КРК "Мир", где до реконструкции показывали не только кино, но и проходили концерты. В тот день в Барнауле выступала легендарная группа "Машина времени". Дмитрий Медведев ее большой поклонник, он заехал пообщаться с музыкантами.

– Классная аппаратура, – оценил он, окидывая взглядом музыкальные инструменты.

Руководитель группы Андрей Макаревич спросил первого вице-премьера, насколько успешна его нынешняя поездка.

– Был большой сельский сход, очень хорошо сделали, важное дело, – рассказал Медведев.

Оказалось, что программы командировки первого вице-премьера и гастролей "Машины времени" практически совпадают. На следующий день – 14 февраля – им работать в Новосибирске.

– Есть возможность перелететь и в Красноярск, – с улыбкой предложил музыкантам Медведев. Те пообещали подумать и сыграли кандидату в президенты песню "Костер". Позже Андрей Макаревич признается, что встреча в Барнауле окончательно убедила его пойти на выборы и отдать свой голос за Дмитрия Анатольевича.

Во время посещения КРК "Мир" Медведев пообщался и с председателем совета директоров киносети "Киномир" Андреем Степурко. Они обсудили вопросы молодежной политики и развития спорта в Алтайском крае. Через несколько часов будущий президент покинет Барнаул и вернется сюда через три года.

Визит второй. 2011 год

Кинологи, снайперы и Кабаева

Следующий визит Медведева в Барнаул состоялся 1 ноября 2011 года. Барнаул готовился к приезду первого человека страны всем городом. Отремонтировали дороги, отреставрировали часть зданий на красной линии на проспекте Ленина. Развесили баннеры с цитатами президента, а также растяжку "Барнаул – город счастья". Проспект Ленина перекрыли. Город ожидаемо стоял в пробках.

Через каждые 100 метров на Павловском тракте поставили сотрудника полиции следить за порядком. Сотрудники службы безопасности президента прибыли в Барнаул на день раньше. На крышах зданий дежурили снайперы. На центральном универмаге (ЦУМ) повесили новый чехол, который должен был скрыть от глаз президента неказистое состояние этого здания. В центре города полностью на три дня запретили продавать спиртное. При этом с утра в столице края пошел снег и все службы города в авральном режиме чистили дороги и тротуары.

Вместе президентом на Алтай прилетели глава Минобрнауки РФ, которым на тот момент был Андрей Фурсенко, Сергей Шойгу, курировавший МЧС, будущий вице-премьер Аркадий Дворкович, а также олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Первым делом Дмитрий Медведев провел встречу с активом партии "Единая Россия". Глава государства призвал активнее бороться с алкоголизмом в стране.

Следом Медведев направился в АлтГУ. В корпусе Алтайского госуниверситета на улице Димитрова провели капитальный ремонт. Медведев должен был заехать туда, чтобы пообщаться со студентами. Перед этим успели построить столовую, о которой студенты просили руководство вуза несколько лет. Перед визитом главы государства о просьбе вспомнили и столовую на первом этаже корпуса построили всего за месяц (студенты до сих пор благодарны за это Медведеву).

Многим иногородним учащимся дали несколько дней незапланированных каникул. Дело в том, что гостей из регионов, приехавших на слет в Барнаул, надо было где-то размещать, поэтому студентов попросили освободить на время комнаты общежитий. Да и тех, кто пришел 1 ноября на занятия, ждал сюрприз. На входе их обыскивали, а преподаватели запрещали в этот день выходить из аудиторий, чтобы не попасться на глаза почетным гостям. Около корпуса дежурили кинологи.

Рваный линолеум на полу

Однако президент нарушил все планы и направился в другой корпус вуза – на проспекте Красноармейском. Там Медведев посетил одно из занятий в группе физико-технического факультета. Здесь сделать ремонт не успели, и поэтому глава государства сидел за старой партой, а объективы телекамер выхватывали рваный линолеум на полу.

Студенты-физики рассказали Медведеву, что занимаются изучением систем безопасности. Президент поинтересовался, смогут ли они с полученным объемом знаний защитить вверенные им объекты. Студенты выразили уверенность, что после окончания полного курса обучения сумеют это сделать.

Дмитрий Медведев заинтересовался, чем молодежь занимается в свободное время. Оказалось, что главное хобби барнаульских студентов – это самообразование и спорт. В конце встречи президент отметил, что он с теплотой относится к Алтайскому краю.

"У вас удивительный климат, много интересных мест, куда хочется вернуться. Есть знаковые места – например, те же шукшинские Сростки. Край обладает огромным туристическим потенциалом, который нужно развивать. В совокупности все эти составляющие сделают регион очень своеобразным и внесут в него свою изюминку", – резюмировал Дмитрий Медведев.

Выступление на форуме и встреча с Александром Карлиным

После этого Дмитрий Анатольевич выступил на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума, который проходил в театре драмы. На этот раз для местных чиновников никаких сюрпризов не произошло. Закончил свою рабочую поездку президент встречей с Александром Карлиным в кабинете губернатора. Говорили преимущественно о сельском хозяйстве, молодых кадрах на селе и газификации Алтайского края. Дмитрий Медведев, выслушав доклад Карлина, пообещал ускорить темпы газификации в крае и доставить топливо в дома жителей южной и западной части региона.

"Это будет просто революционный прорыв в жизни не только наших сел, но и городов Рубцовска, Змеиногорска, значительной части нашего края", – поблагодарил Александр Карлин президента России в конце встречи.

Народные шутки

Визит президента на Алтай стал поводом для шуток. Хештег #медведеввбарнауле, по которому студенты и жители города публиковали в этот день свои сообщения о визите Медведева на Алтай, быстро стал использоваться как рифма. И тут же посыпалось народное творчество:

Оби течение развернули, пока Медведев в Барнауле!

Блестят в столовой все кастрюли, пока Медведев в Барнауле!

Все дети вовремя уснули, пока Медведев в Барнауле!

Чехол от ЦУМа состирнули, пока Медведев в Барнауле!

Вкуснее пряники, чем в Туле, пока Медведев в Барнауле!

Бомжей отмыли и обули, раз уж Медведев в Барнауле!

1 ноября Дмитрий Медведев улетел из Барнаула в Санкт-Петербург на встречу с президентом Республики Корея Ли Мен Баком, а Алтайский край и город Барнаул стали жить в своем привычном ритме.