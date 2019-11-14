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Шутки про снайперов и прогулка налегке: изнанка работы журналистов на визите Медведева

, ИА "Амител", Елена Маслова
СМИ ждут первых лиц часами, много раз проходят досмотры, бегают по морозу и смотрят на премьера по телевизору за стенкой
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Алтайский край провел два дня в радостно-авральном режиме по случаю визита премьер-министра России Дмитрия Медведева. Еще долго и жители, и власти будут смаковать подробности пребывания высокого гостя в крае. Будет о чем вспомнить и журналистам. В этот раз всем, кто был аккредитован освещать визит премьер-министра, пришлось столкнуться с тем, чего ранее не было даже при визитах президента. Подробности — в материале Елены Масловой.

Вечер первый: по морозу без пальто по снежку ходила

Выезд журналистов на официальную встречу премьер-министра Дмитрия Медведева и губернатора Алтайского края Виктора Томенко вечером 12 ноября переносили дважды. В результате – четыре часа ожидания ради пяти минут присутствия на "парадном" диалоге. 

Расписание выезда корреспондентов менялось, потому что график визита Медведева сбился еще в Новосибирске. От здания правительства края выехали в 19:00 вместо изначально запланированных 17:00. Быстро добрались до резиденции в санатории "Обь" (отделение, в котором всегда принимают высоких гостей). 

На въезде на территорию – шлагбаум и рамки металлоискателя. Стоят 10-15 полицейских. Ждем, пока выяснят, когда и как нас будут запускать. Осматривают автобус снаружи – внимательно проходят его по периметру, изучают и дно тоже, стучат по каким-то деталям. 

Двери открываются, начинается досмотр – все как в аэропорту: предъявляешь паспорт, металлические вещи из карманов и сумки – на стол, проходишь через рамку, показываешь, что внутри сумки, отдельно – все гаджеты. Все без дураков, серьезно. 

Дольше всех смотрят кофры операторов и фотографа. Полицейские вежливы. Объясняют порядок, советуют подождать в теплом автобусе, если досмотр коллег задерживается. Девушка, которая смотрит сумки, периодически счищает снег со столика, на который кладут вещи, – он быстро покрывается свежим белым слоем. 

Автобус внутри тоже досматривают внимательно. Полицейский светит фонариком во все уголки – под сиденья, на полки. Интересуется у водителя, нет ли в автобусе бардачка или другого места для хранения личных вещей. Выясняется, что нет. Автобус проезжает за шлагбаум и останавливается снова, журналисты заходят внутрь. Ждать кортеж. 

Организаторы объявляют 15-минутную готовность, выключают в автобусе свет и просят отключить светящиеся экраны. Как будто нет нас. "Снайперы ругаются?" – бросает кто-то. Коллеги смеются. Потом уточняют: "А смеяться-то можно?" Можно.

Время подбирается к 21:00. Кортеж проехал быстро: несколько легковых авто, микроавтобусов, полицейские машины сопровождения, пара скорых. Всего больше 15 авто. Некоторые остановились у шлагбаума. Мы поехали внутрь. До главного корпуса – метров 700-800. Но прямо к нему не подвозят – просят оставить верхнюю одежду в автобусе и идти пешком. Метров 200 идем по улице – в платьях, костюмах, пиджаках. Продолжает идти снег.

В небольшом зале – освещенная софитами зона переговоров: два кресла и столик. Стена операторов и фотографов, тихие перешептывания в ожидании главных героев. Дмитрий Медведев и Виктор Томенко входят в помещение. Беспрерывное щелканье фотоаппаратов – записать звук на расстоянии без шансов.

Короткий обмен фразами, штрихами обозначается тема визита: исполнение нацпроектов, меры поддержки сельского населения. Ровно 5 минут.

Журналисты выходят. На этот раз автобус ждал у крыльца. "До завтра, коллеги". Так началось освещение визита Дмитрия Медведева в Алтайский край.

День второй: вприпрыжку за губернатором

13 ноября едем в Санниково, в село под Барнаулом, на совещание по поддержке сельских территорий. В деревне если накануне и косили пожухлую траву, то сейчас и ее не видно – все засыпало снегом. Редкие на момент нашего приезда местные жители с любопытством рассматривают процессию. 

Процедуры все те же: досмотр, ожидание. Долгое ожидание в течение двух часов. Накануне было много полицейских, в этот день – больше людей в штатском с цепким взглядом.

На встречу Медведева на улице из местных приглашают только операторов и пару фотографов. Так что прогремевшую на всю страну сцену падения пенсионерки на колени перед премьер-министром журналисты не видят, а узнают о ней много позже. Как и о том, что Медведев поручил губернатору Виктору Томенко сразу после совещания навестить женщину.

Совещание проходит в фойе, но всех представителей СМИ отправляют в актовый зал – смотреть трансляцию по телевизору, который поставили прямо на сцену. Теперь так часто делают.

В зале холодно – в зимних пальто и пуховиках в самый раз. Раздают пароли к Wi-Fi. Чай, кофе, бутерброды. В углу стоят чемоданы журналистов правительственного пула из Москвы. Им потом на вечерний рейс в Барнаул.

За несколько минут до того как премьер-министр входит в помещение, предупреждают: из зала не выходить, только в туалет.

Ходит информация, что трансляция будет идти только 20 минут или что ее могут прервать, а потом возобновить. Но нет, на радость журналистам совещание показывают от начала до конца. 

Сразу после его окончания идем за губернатором в гости к пенсионерке, которая на улице пожаловалась Медведеву на отсутствие горячей воды. Точнее, почти бежим. По дворам и протоптанным тропинкам, которые никто не успел почистить. Но милиция во дворах стоит.

Женщина – Татьяна Кадукина – волнуется. В комнату ее небольшой квартиры набилось человек 20, в обуви – на чистые полы и ковер. Она рассказывает о своей проблеме, губернатор обещает разобраться. А потом Томенко по просьбе женщины просит оставить их одних – поговорить без свидетелей.

На улице толпу журналистов провожает роскошный рыжий кот.

Томенко возвращается в ДК, вокруг которого уже собралась приличная толпа местных жителей. Со взрослыми пришло много детей. Любопытные, они хотят посмотреть на "самого" и, если повезет, сделать селфи. Чуть не половина собравшихся снимают видео на телефоны.

Губернатор и премьер-министр подходят к людям. Их быстро окружает плотное кольцо. Охрана еле сдерживает людей, чтобы совсем не задавили. Никакого надрыва. Медведев рассказывает, что решили по вопросу пенсионерки, что обсуждали на совещании. Половину слов не слышно сквозь плотное кольцо жителей.

Местные мужчины просят рассмотреть вопрос о выдаче кредитов малому бизнесу без залогов – ставки непомерные, развиваться невозможно. Женщины говорят, что нужен спорткомплекс, а еще лучше бассейн. Минут 10 – и встреча заканчивается.

Девочка Диана не успевает сфотографироваться с Медведевым и плачет. Ее утешают мужчины из охраны премьера: "Еще приедет, когда вырастешь, не переживай". Но она безутешна. Тогда они берут у нее номер мобильного телефона и говорят, что передадут его в пресс-службу и попросят выслать фото. Она немножко светлеет лицом. 

Журналисты ждут свой автобус. Он приходит, все загружаются, одновременно уточняя у сотрудников пресс-службы краевого правительства и друг у друга детали, подробности истории про пенсионерку, спрашивают, кто может поделиться звуком. Пишут, звонят – работают.

Параллельно рядом с автобусом собираются, видимо, все полицейские, которые приехали в этот день в село Санниково. Их несколько десятков. Сначала они строятся, а потом разбредаются: махая дубинками, звонят, разговаривают друг с другом.

Мы уезжаем. Впереди еще целый вечер работы. Но работа в "свите" завершена.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

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