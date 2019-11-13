Среда, 13 Ноябрь, 17:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,85
€ 70,42
Обь
91см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ускоренное развитие Алтая
Новости

Томенко побывал в доме женщины, которая упала в ноги Дмитрию Медведеву

, ИА "Амител", Елена Маслова
Она рассказала, почему жители трех многоэтажек в Санниково устали ходить по замкнутому кругу

Женщину, которая бросилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву на улице в селе Санниково, зовут Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться, чтобы им снова стали давать горячую воду. После совещания, которое прошло 13 ноября в местном ДК, к ней в гости пришел губернатор Виктор Томенко.

Из слов Кадукиной следует, что с 2004 года местная газовая котельная давала им горячую воду только вместе с отоплением: полгода поставляла, полгода нет. А в 2016 году и вовсе отключила от горячей воды. 

Затем сельсовет, рассказала она, предложил жителям согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность с тем обоснованием, что проблем с горячей водой у них больше не будет. И те согласились. "Но нас просто обманули, говорит Татьяна Кадукина. – Они взяли ее на баланс и пользуются как частной собственностью. Для нас ее закрыли".

С 2016 года жители получают тепло, но не горячую воду. Все поставили водонагреватели. Но, по словам Кадукиной, проводка регулярно не выдерживает и "горит". А МЧС, управляющая компания и сельсовет отправляют их по кругу. "Это замкнутый круг, мы уже устали от всего этого", – говорит Кадукина.

Жители обращались в суды, но проигрывали. Губернатор Виктор Томенко пообещал полностью разобраться в ситуации, вечером в Барнауле провести совещание и о результатах сообщить женщине.

 

Татьяна Кадукина три года живет без горячей воды / Фото: amic.ru Елена Маслова

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Медведев в Алтайском крае
Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

13.11.2019 15:19
недоступный ты наш

Местные власти могли бы сначала сами побывать в Санниково, побеседовать о проблемах с жителями, а потом уже везти Медведева
Получается, к Председателя Правительства проще обратиться, чем к Губернатору.

13.11.2019 15:20
- гость -

Стыдно за эту страну

13.11.2019 15:30
123

у моих родителей была похожая ситуация - сказали что-то типа того, что вода техническая, ее могут только на отопление подавать... Тоже бились несколько лет и всё без толку

13.11.2019 15:33
Я

13.11.2019 15:20
- гость -
Так тебя сюда никто не звал!!!

13.11.2019 15:41
ГОСТ СССР

Интересно, а тех персоналии, кто обманул жителей вздрючат за обман?

А то как-то непонятно, правительство про кибернетику, нанотехнологии и т.д. рассказывают...а у людей обыкновенной горячей воды нет в доме.

Веселуха...

13.11.2019 15:42
Скептический Ёж

Подставная тётка. Та же методика, что и на прямой линии с президентом. Звонит из какой-нибудь дыры человек с пустяковой проблемой и "царь-батюшка" одним щелчком её решают. Тем самым показывая свою открытость, близость к народу и своё могущество.

13.11.2019 15:44
Павсекакий

Местная администрация, суды, прокуроры, МЧС и т.д. работают спустя рукава, нарушают закон, и только председательправительства или президент могут провести горччую воду в дом. И за это слезы благодарности на глазах. А не они ли вместе со своей Единой Россией создали такую систему, где ничего не работает? Страна дураков.

13.11.2019 15:47
Кат

Кто отвечает за доступ к губернатору? Руководитель секретариата? Его голову и на плаху!

13.11.2019 15:51
- гость -

Тетка так и сказала, что его люди ее не пускали к губернатору.

13.11.2019 15:56
- гость -

13.11.2019 15:41
ГОСТ СССР
а у людей обыкновенной горячей воды нет в доме.

Это как бы и не город, чтобы у всех был горячий водопровод.
Если она говорит, что горячую воду начали давать с 2004 года, то возникает вопрос: как жили люди там раньше?

13.11.2019 16:02
- гость -

13.11.2019 15:47
Кат

Глупости не пишите.
Если губернатор региона будет решать вопросы местных ЖКХ, то на губернаторство времени ему просто не останется.

13.11.2019 16:03
- гость -

все срежиссировано, начиная от этой женщины и заканчивая подстриганием травы
а это перекрытие дорог...

13.11.2019 16:03
технарь

Это там где МУП с Жилкомхозом Солнечного договориться не смог?

13.11.2019 16:05
- гость -

Сейчас ей персонально дадут горячую воду, потом придёт персональный счет и она пожалеет, что Термекс не купила.

13.11.2019 16:07
- гость -

Глава Санниково Малафеев в этой должности ещё со времён Ельцина)

13.11.2019 16:07
Медведь-шатун

Суворов знал своих солдат по именам...ему было дело до каждого, и ночевал с ними, а не в Москве...

13.11.2019 16:08
- гость -

не подставная. есть постарше новости

13.11.2019 16:09
Гость

13.11.2019 15:33
Я
13.11.2019 15:20
- гость -
Так тебя сюда никто не звал!!!
----------
буковка Я, а тебя кто звал?

13.11.2019 16:11
Гость

13.11.2019 16:02
- гость -
13.11.2019 15:47
Кат

Глупости не пишите.
Если губернатор региона будет решать вопросы местных ЖКХ, то на губернаторство времени ему просто не останется.
--
гость, губернаторство, это когда все службы работают по закону и по совести.

13.11.2019 16:12
- гость -

16:05

Во-во. Ванны с горячей водой нынче не дешевы. Еще и счетчик придется купить.

13.11.2019 16:16
- гость -

это когда все службы работают по закону и по совести.

И в какой стране есть такой рай?

13.11.2019 16:16
&

Какой ужас. А если бы тётка напала на премьера? Куда смотрит ФСО? Разве можно чтобы люди вот так через голову жаловались Самому на отсутствие горячей воды? Что это за вертикаль власти, если премьер отправляет губернатора домой к тетке горячую воду ей подключить? Остальные звенья вертикали выходит что лишние?

13.11.2019 16:17
Володя

Татьяну Кадукину поддерживаю, смогла воспользоваться моментом и озвучить свою проблему, а не тупо улыбаться и кивать головами, что у нас всё хорошо.

13.11.2019 16:34
- гость -

Те кто поддерживают тётю Таню, Вы идеальный электорат. Это же постановка чистой воды.

13.11.2019 16:43
- гость -

на Дмитрова 38 аналогичная ситуация, отключили гор воду и вася не чешись.

13.11.2019 16:44
Гостья

"Вот приедет барин. Барин нас рассудит и велит дать лесу"- думает старушка. Поживём - увидим.

13.11.2019 16:50
- гость -

13.11.2019 16:44
Гостья

Ты наверно тоже, когда пельмени делаешь, просишь, чтобы тебе соседка дала мясорубку попользоваться. А то барин же не дал.

13.11.2019 17:09
-гость-

а в Тоскане горячая водичка есть, там хорошо

13.11.2019 17:31
- гость -

Прорыв! Товарищи! Это очередной прорыв!

13.11.2019 17:39
- гость -

Кто не исполнил взятые обязательства.

13.11.2019 17:53
- гость -

Балаган в чистом виде, пропагандистские технологии. Мол, одна надежа - на медвежуть. Чушь собачья.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
17:50
Тело мужчины обнаружено на озере на Алтае 0
17:28
Руководство ростовского ФСИН задержали по подозрению в разглашении гостайны 1
17:05
Бийские власти сняли режим ЧС из-за мусора. В какую сумму это обошлось, пока не говорят 1
16:56
Мужчина избил незнакомца доской объявлений в Кузбассе 2
16:52
СК начал проверку по сообщению об отсутствии горячей воды у жителей Санниково 4
16:33
Четыре педагога готовы приехать в отдаленное алтайское село, оставшееся без учителей 3
16:25
Заснеженный Барнаул. Как столица края переживает первый снегопад наступающей зимы 2
16:16
Алтайский шинный комбинат задолжал 870 млн рублей и обанкротился 6
16:01
Спецодежду сотрудников компаний Алтайского края снабдят датчиками безопасности 5
15:55
Снега много, но вы держитесь: в мэрии рассказали, как борются с непогодой в Барнауле 0
15:29
Пять человек получили травмы в жестком ДТП на трассе Барнаул – Павловск 0
15:14
Барнаульцы жалуются на фуры, которые буксуют и мешают движению 3
15:14
Томенко побывал в доме женщины, которая упала в ноги Дмитрию Медведеву 31
15:02
Лихач на Duster вылетел на трамвайные пути и врезался в столб в Барнауле 2
14:43
СМИ: в России собираются в пять раз увеличить штрафы за хулиганство 5
14:20
Пенсионерка из Санниково умоляла Медведева решить проблему с горячей водой 29
14:18
Чтобы получить права, россиянам придется сдавать биологические жидкости 6
14:02
Виктор Томенко уговорил Медведева дать федеральные деньги на пристройки к школам 8
13:30
Телеканал HBO планирует снять продолжение культового сериала "Друзья" 4
13:20
Дмитрий Медведев распорядился решить проблему с мусором в Бийске 12
13:08
Дмитрий Медведев сказал, что в медкластере Барнаула нужно построить вертолетную площадку 25
12:52
"Ощущение праздника и волшебства": что пишут в соцсетях о снегопаде в Барнауле 11
12:46
В Камне-на-Оби задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух мужчин 0
12:23
Было ужасно – стало плохо. Пробки в Барнауле снизились с 10 до 7 баллов 5
12:15
Последнюю неделю ноября налоговые инспекции Алтая будут работать по продленному графику 0
12:06
Работа ТЭЦ в городе Яровом полностью восстановлена 0
11:55
Прокуратура взяла на контроль мусорную ЧС в Бийске 1
11:46
Пьяный водитель повалил бетонный столб на припаркованный автомобиль в Рубцовске 0
11:36
На алтайской заснеженной трассе жестко столкнулись два автомобиля 0
11:21
"А поезд чух-чух-чух – огни мерцали": что делал Дмитрий Медведев по дороге в Барнаул 15
11:06
В Барнауле мужчина убил любовницу, спрятал тело под диван и пропил ее имущество 8
10:51
Два человека погибли при пожаре в частном доме в алтайском селе 0
10:38
Руки-базуки больше не базуки. Кириллу Терешину выкачали синтол из бицепсов 11
10:20
На Сибирь надвигаются аномальные морозы 10
10:12
Из-за снегопада дорожники на алтайских трассах работают в усиленном режиме 3
09:41
Наказание для силовиков за повторные побои могут ужесточить 11
09:32
Анна Герман или Элла Фицджеральд: кто ближе барнаульским слушателям 5
09:17
Барнаул проснулся и сразу встал: с раннего утра вновь 10-балльные пробки 46
09:04
Алтайский СК возбудил уголовное дело после убийства двух мужчин в Камне-на-Оби 0
08:56
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах 19
08:23
Объявлены претенденты на звание "Самый привлекательный мужчина года" 5
08:16
Полицейские в Воронеже насмерть сбили пешехода и скрылись 8
08:04
Житель алтайского села своими руками построил автобусную остановку 28
07:51
Алтайские промышленные предприятия получат помощь по федеральной программе 9
07:31
Когда качество в приоритете: где купить автозапчасти проверенных брендов 2
07:17
Стать актером, хореографом, дизайнером. Как поступить в Алтайский институт культуры 0
07:01
В Барнауле обещают каток на улице Попова после ночного порыва труб 12
06:56
Жизнь на трамплинах: мать-одиночка троих детей осталась без средств к существованию 155
06:45
Финансирование программы "Молодая семья" в Алтайском крае увеличат в два раза 5
06:27
Искусство линий: объявлены номинанты на лучшую архитектурную фотографию года 0
06:04
Плюсовая температура и сильный ветер: погода в Алтайском крае перед первым морозом 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.