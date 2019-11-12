К приезду Медведева в алтайском селе Санниково стригут траву со снегом

В Алтайском крае интенсивно готовятся к приезду премьер-министра России Дмитрия Медведева, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Судя по кадрам, коммунальные службы принялись убирать "заросли травы", чтобы привести в порядок газоны. При этом накануне выпал снег, и, как сообщают синоптики, до визита главы правительства выпадет еще не раз.

Напомним, председатель правительства России посетит Алтайский край 12 ноября. Он проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково. В среду, 13 ноября, в алтайском селе Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей в рамках реализации национальных проектов.

Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.

В Барнаул Медведев приедет по железной дороге. На местном вокзале также готовятся встречать гостя — немного расчистили Привокзальную площадь, рассказывают местные жители.

В данный момент премьер-министр находится в Новосибирске, куда он прилетел утром 12 ноября. В столице Сибири он задержится ненадолго. После совещания в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" и встречи с губернатором Андреем Травниковым, он направится в Алтайский край. В пути из Новосибирска в Барнаул на поезде Медведев также проведет совещание, где будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.