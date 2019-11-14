Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе

Пресс-секретарь премьер министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" случай с женщиной в алтайском селе Санниково.

"Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил. Женщина очень сильно переволновалась. Мы помогли ей подняться", — прокомментировал пресс-секретарь главы правительства РФ.

Напомним, в среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей, а также осмотрел ряд социальных объектов села. Перед входом в Дом культуры к нему подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала ему в ноги и попросила дать горячую воду в дом. Правда, позже пенсионерка заявила, что неизвестный человек ей поставил подножку.

Региональный СК начал проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в доме. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично два раза побеседовал с женщиной: у нее дома сразу после инцидента, а по возвращению в Барнаул созвонился с ней.

После глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru ситуацию. По его словам, жители дома установили водонагреватели, поэтому сейчас, прежде чем подать горячую воду, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга.

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Алтайский край 12 ноября.