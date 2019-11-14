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Власти рассказали, как вернут горячую воду в дома Санниково, где побывал Медведев

, ИА "Амител", Елена Маслова
Работы хотят завершить к следующему отопительному периоду
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Из бюджета Алтайского края выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения в селе Санниково Первомайского района, где 13 ноября провёл совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев. Там, напомним, ему в ноги бросилась жительница Татьяна Кадукина, которая пожаловалась, что у неё уже три года нет  горячей воды.

Решение о выделении средств из бюджета края принял губернатор по итогам совещания 14 ноября. Контроль над этим проектом возьмёт алтайский минстрой — и проектирование, и сам процесс реконструкции и "если понадобится модернизации системы подачи горячей воды, в том числе в летний период". 

По словам Ивана Гилева, главы алтайского Минстроя, горячее водоснабжение будет возобновлено в трех домах микрорайона Центральный.

Александр Иванов, глава Первомайского района, добавил, что требуется модернизация газовой котельной, перекладка сетей.

Сейчас будет готовиться проектной сметная документация. После того, как она пройдёт госэкспертизу, начнутся сами работы.

Как сообщил Иван Гилев, работы планируется завершить к следующему отопительному периоду.

Ранее Иванов прокомментировал amic.ru мольбы Татьяны Кадукиной к премьер-министру России. Он говорил, что прежде чем подать горячую воду в дом, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга. Кроме того, он высказывал опасения, что горячая вода будет обходиться жителям очень дорого, и это тоже может стать причиной их нежелания получать эту услугу.

В среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей, а также осмотрел ряд социальных объектов села. Перед входом в Дом культуры к премьеру подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала ему в ноги. По ее словам, в доме, где она живет, уже три года нет горячей воды, и попросила разобраться в ситуации.

Глава правительства внимательно выслушал ее и заверил, что просьба обязательно будет выполнена. После этого Виктор Томенко пришел к ней в гости и подробно расспросил, в чем заключается проблема. По приезду в Барнаул он созвонился с пенсионеркой и договорился о встрече. 14 ноября она должна приехать в столицу Алтайского края.

Региональный СК начал проверку по факту столь длительного отсутствия горячей воды в многоквартирном доме, который, к тому же, находится рядом с котельной.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

14.11.2019 13:49
- гость -

работы планируется завершить к следующему отопительному периоду.

14.11.2019 13:50
- гость -

"Из бюджета Алтайского края выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения в селе Санниково" - а чем другие села хуже, где есть аналогичная ситуация?

14.11.2019 13:54
111

Не все в ноги падают...

14.11.2019 13:57
- гость -

Этож сколько ещё бабке мордушку свою не мыть.

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