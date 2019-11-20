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Медведев попросил ЕР сделать так, чтобы отчаявшиеся люди не вставали на колени

, ИА "Амител"
В пример Медведев привел недавний случай, который произошел с ним в алтайском селе Санниково
Дмитрий Медведев считает необходимым прислушиваться к проблемам людей / Фото: 3mv.ru

Дмитрий Медведев считает необходимым прислушиваться к проблемам людей / Фото: 3mv.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками и общественниками обратился к партии "Единая Россия", председателем которой он является, с просьбой наладить работу с людьми на местном уровне, сообщает ТАСС.

Медведев напомнил однопартийцам о том, что правозащитная работа должна вестись на всех уровнях, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться к президенту и председателю правительства с просьбой решить какие-либо проблемы.

"Работа по защите прав граждан — это наша общая задача", — обратился Медведев к коллегам по партии. Он попросил их впредь работать так, чтобы "не получалось так, как очень часто у нас получается, когда люди стараются пробиться со своей позиции сразу наверх, поскольку на региональном и муниципальном уровне не получают никакого отклика".

По мнению премьера, если работу удастся выстроить на всех уровнях, то в итоге получится рабочая и эффективная схема. "Понятно, что можно и сверху какими-то процессами рулить, что называется, но это неэффективно", — уточнил он.

В пример Медведев привел недавний резонансный случай, который произошел с ним 13 ноября в Алтайском крае. В этот день он посетил село Санниково, где пенсионерка "бросилась в ноги" с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения в течение нескольких лет.

"Понятно, что я нажал кнопку какую-то и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех. Президент не может. И министр не может. Поэтому эта работа должна вестись на всех уровнях", — заключил Медведев.

Премьер подчеркнул, что результат необходимой работы в значительной степени зависит от энергии и настойчивости каждого конкретного представителя партии на своем месте.

12 ноября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев приехал с рабочим визитом в Алтайский край. В этот день он встретился с губернатором региона Виктором Томенко, а 13 ноября провел в селе Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей. Там к нему подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала на колени и попросила разобраться с отсутствием горячей воды в многоквартирном доме. Правда, позже пенсионерка заявила, что какой-то неизвестный человек ей поставил подножку. В ответ на это пресс-секретарь Медведева Олег Осипов заверил, что никто из охраны Медведева никакие подножки не ставил. По его мнению, женщина очень сильно переволновалась.

Что касается длительного отсутствия горячей воды, то по данному факту региональный СК начал проверку. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично два раза побеседовал с женщиной: сначала у нее дома сразу после ее общения с премьером, а по возвращению в Барнаул созвонился с ней. После глава алтайского Минстроя Иван Гилев сообщил, что из бюджета края выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения в селе Санниково, а контроль над этим проектом возьмет его ведомство.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.11.2019 20:34
- гость -

А не надо "сделать так, чтобы...", всё уже сделано, всем всё понятно. Время делать было, время вышло. Приходит время отвечать.

20.11.2019 20:39
Пионер

А не надо "сделать так, чтобы...", всё уже сделано, всем всё понятно. Время делать было, время вышло. Приходит время отвечать.

Теперь бабуля еще и отвечать будет?

20.11.2019 21:25
гость

Если бы Медведев дал денег, то, да правильную кнопку нажал. А так на словах, бла, бла - возьмут деньги с другого объекта....

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