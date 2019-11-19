Томенко пообещал после визита Медведева построить в Санниково спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в селе Санниково Первомайского района после визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава региона Виктор Томенко, который обсудил с министром спорта Алексеем Перфильевым условия строительства ФОКа.

Задача региона – подготовка проектно-сметной документации, конкурсных процедур, экспертиз в 2020 году. Строительные работы пройдут в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.

Два аналогичных объекта возведут в краевой столице в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находился с рабочим визитом в Алтайском крае 12 и 13 ноября. Он побывал в селе Санниково, где провел заседание по развитию сельских территорий в стране. Однако запомнился визит Медведева благодаря женщине, которая кинулась к нему в ноги и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Медведев попросил разобраться в проблеме губернатора Виктора Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов. Самолет с Медведевым еще не успел взлететь в небо из барнаульского аэропорта, а правоохранительные органы уже заинтересовались, почему в Санниково не работает котельная. На следующий день Виктор Томенко принял решение отремонтировать ее к концу 2020 года.



