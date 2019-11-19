Томенко пообещал после визита Медведева построить в Санниково спорткомплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в селе Санниково Первомайского района после визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава региона Виктор Томенко, который обсудил с министром спорта Алексеем Перфильевым условия строительства ФОКа.
Задача региона – подготовка проектно-сметной документации, конкурсных процедур, экспертиз в 2020 году. Строительные работы пройдут в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.
Два аналогичных объекта возведут в краевой столице в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев находился с рабочим визитом в Алтайском крае 12 и 13 ноября. Он побывал в селе Санниково, где провел заседание по развитию сельских территорий в стране. Однако запомнился визит Медведева благодаря женщине, которая кинулась к нему в ноги и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Медведев попросил разобраться в проблеме губернатора Виктора Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов. Самолет с Медведевым еще не успел взлететь в небо из барнаульского аэропорта, а правоохранительные органы уже заинтересовались, почему в Санниково не работает котельная. На следующий день Виктор Томенко принял решение отремонтировать ее к концу 2020 года.
Комментарии
2700 жителей в этом селе, и им за 125 лимонов спорт комплекс.... это ахтунг
больше же не куда эти деньги потратить
Идиотизм, не иначе. Может сначала дорогу нормальную сделать, решить коммунальные вопросы а уж потом Редиссоны возводить?
Лучшебы снег чистили чем непонятно что, непонятно где строить за непонятно какие деньжищи.
Точно, а я то думаю, чего же в Санниково не хватает, ну конечно же комплекса-то спортивного там и нет. Зато все округи теперь туда ездить будут и соревнования мирового уровня проводить. И село нужно будет переименовать в New-Санниково!
Да не беспокойтесь, там все равно какой нить магазин устроят.
Правильно,ребятишки туда будут ездить со всего округа.Только при чём тут мировой уровень?
Ну что вы как маленькие! ПО-КА-ЗУ-ХА - вот нынче главное. По качеству показухи губернёров оценивают.
С ума посходили
то 12:28
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И чтоб избегать таких показух в Санниково ни в коем случае не надо строить спортивный комплекс ))
Это самый настоящий идиотизм,поддерживаю аборигена и иже с ними.Чего удумали!?!Построить физкультурно-оздоровительный комплекс?!?!!Зла не хватает.
Совершенно верно:чистили бы и чистили себе снег.
СУПЕР!!! Пусть так и будет!!!! Жители за!!!!
и чЁ? В чем прикол такой выходки? Показать какие они крутые управленцы? Нам теперь всем падать на колени перед МедведЁвым и слезно просить его приехать в каждое село Алтайского края? Чтоб проблемы сел решить? не судьба делать все как положено? или как положено у нас умеют отлько пилить и рисовать(пилить бюджеты и рисовать отчеты)? Я бы вот от простой детской площадки у нас в Кулунде не отказалась. Огромный кусок села -и ни одной площадки,хоть махонькой. Главе района некогда- он улыбается ходит,балалаечник,блин, балалайцы ему никто не ампутирует никто за такую работу! А детям и поиграть негде...Все родительские инициативы на корню гасит-вам надо-вы и делайте. Ага, делайте .если вы даже кусок земли выделить не можете, работнички,твою дивизию! А больница... да за такую работу надо билет в один конец давать- на благо родину работать,а они все,как на подбор, у этой власти в эффективных управленцах числятся. И бассейн бы не помешал... Да и детские сады в районе- обнять и плакать... и только деньги на все собирают- попечительские, вступительные добровольные пожертвования..ага, добровольные, как же... Да тоьлко кому мы нужны,все остальные- у нас МедведЁва не было, траву в снег не косили, и в ноги никот не падал,да так,чтоб все СМИ зафиксировали... Стыд и позор Томенко за таких управленцев и такое управление!!