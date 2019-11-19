Вторник, 19 Ноябрь, 13:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,75
€ 70,53
Обь
-28см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеНовый год-2020Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Томенко пообещал после визита Медведева построить в Санниково спорткомплекс

, ИА "Амител"
На строительство ФОКа из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в селе Санниково Первомайского района после визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава региона Виктор Томенко, который обсудил с министром спорта Алексеем Перфильевым условия строительства ФОКа.

Задача региона – подготовка проектно-сметной документации, конкурсных процедур, экспертиз в 2020 году. Строительные работы пройдут в 2021-2022 годах. Условия софинансирования строительства для Алтайского края льготные: 99% федеральных средств, 1% – региональных. На строительство ФОКа в Санниково из федерального бюджета поступит 125 миллионов рублей. Доля Алтайского края составит порядка пяти миллионов рублей.

Два аналогичных объекта возведут в краевой столице в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев находился с рабочим визитом в Алтайском крае 12 и 13 ноября. Он побывал в селе Санниково, где провел заседание по развитию сельских территорий в стране. Однако запомнился визит Медведева благодаря женщине, которая кинулась к нему в ноги и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Медведев попросил разобраться в проблеме губернатора Виктора Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов. Самолет с Медведевым еще не успел взлететь в небо из барнаульского аэропорта, а правоохранительные органы уже заинтересовались, почему в Санниково не работает котельная. На следующий день Виктор Томенко принял решение отремонтировать ее к концу 2020 года.

Материалы по теме


 

Читайте также в сюжете: Медведев в Алтайском крае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.11.2019 12:07
- гость -

2700 жителей в этом селе, и им за 125 лимонов спорт комплекс.... это ахтунг
больше же не куда эти деньги потратить

19.11.2019 12:10
АБОРИГЕН

Идиотизм, не иначе. Может сначала дорогу нормальную сделать, решить коммунальные вопросы а уж потом Редиссоны возводить?

19.11.2019 12:11
krash

Лучшебы снег чистили чем непонятно что, непонятно где строить за непонятно какие деньжищи.

19.11.2019 12:16
Вах

Точно, а я то думаю, чего же в Санниково не хватает, ну конечно же комплекса-то спортивного там и нет. Зато все округи теперь туда ездить будут и соревнования мирового уровня проводить. И село нужно будет переименовать в New-Санниково!

19.11.2019 12:18
- гость -

Да не беспокойтесь, там все равно какой нить магазин устроят.

19.11.2019 12:26
Ваху

Правильно,ребятишки туда будут ездить со всего округа.Только при чём тут мировой уровень?

19.11.2019 12:28
- гость -

Ну что вы как маленькие! ПО-КА-ЗУ-ХА - вот нынче главное. По качеству показухи губернёров оценивают.

19.11.2019 12:33
Гумерсинда

С ума посходили

19.11.2019 12:36
- гость -

то 12:28
----------------------------------------
И чтоб избегать таких показух в Санниково ни в коем случае не надо строить спортивный комплекс ))

19.11.2019 12:43
- гость -

Это самый настоящий идиотизм,поддерживаю аборигена и иже с ними.Чего удумали!?!Построить физкультурно-оздоровительный комплекс?!?!!Зла не хватает.

19.11.2019 12:46
крашу

Совершенно верно:чистили бы и чистили себе снег.

19.11.2019 12:55
житель

СУПЕР!!! Пусть так и будет!!!! Жители за!!!!

19.11.2019 13:00
- гость -

и чЁ? В чем прикол такой выходки? Показать какие они крутые управленцы? Нам теперь всем падать на колени перед МедведЁвым и слезно просить его приехать в каждое село Алтайского края? Чтоб проблемы сел решить? не судьба делать все как положено? или как положено у нас умеют отлько пилить и рисовать(пилить бюджеты и рисовать отчеты)? Я бы вот от простой детской площадки у нас в Кулунде не отказалась. Огромный кусок села -и ни одной площадки,хоть махонькой. Главе района некогда- он улыбается ходит,балалаечник,блин, балалайцы ему никто не ампутирует никто за такую работу! А детям и поиграть негде...Все родительские инициативы на корню гасит-вам надо-вы и делайте. Ага, делайте .если вы даже кусок земли выделить не можете, работнички,твою дивизию! А больница... да за такую работу надо билет в один конец давать- на благо родину работать,а они все,как на подбор, у этой власти в эффективных управленцах числятся. И бассейн бы не помешал... Да и детские сады в районе- обнять и плакать... и только деньги на все собирают- попечительские, вступительные добровольные пожертвования..ага, добровольные, как же... Да тоьлко кому мы нужны,все остальные- у нас МедведЁва не было, траву в снег не косили, и в ноги никот не падал,да так,чтоб все СМИ зафиксировали... Стыд и позор Томенко за таких управленцев и такое управление!!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:51
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота» 0
12:37
Трассу в Алтайском крае перекрыли из-за снегопада и плохой видимости 0
12:30
Новосибирские ученые начнут испытание нового лекарства от рака в 2020 году 0
12:02
Томенко пообещал после визита Медведева построить в Санниково спорткомплекс 12
12:01
Юные творцы Алтайского края станут создателями и иллюстраторами книги о мире будущего 0
11:48
Маринованные огурцы в сочетании с водкой представляют опасность для человека 4
11:33
Генетики выяснили, как точно перевести возраст собаки в человеческий 8
11:15
Экстравагантный политик Крылов потерял пост главы алтайской "Партии Роста" – источник 1
11:02
Евгений Ракшин купил участок за 6,4 миллиона рядом с ТРЦ "Лето" в Барнауле 12
10:52
Барнаул вошел в список 500 инновационных городов мира 1
10:41
Глава Алтая предложил создать для Сибири единый туристический продукт 9
10:33
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве 4
10:18
Более 5 тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула 19
10:02
Сотрудников администрации села на Алтае взяли в заложники неизвестные "террористы" 4
09:42
Микроавтобус сгорел на трассе в Алтайском крае 0
09:41
Россияне потратили почти 700 млрд рублей на медуслуги в 2018 году 18
09:23
Алтайского депутата Госдумы Герасименко лишили прав из-за сбитого мотоциклиста 20
09:18
АлтГУ на фоне скандала с Radisson начал агитировать за новый корпус на Сахарова 14
09:02
Новогодняя ночь в атмосфере "Интервью-шоу": где встретить главный праздник года 0
08:32
Жизнь после карьеры: советы экс-капитана сборной России по футболу 5
08:19
Бутиной предложили работу в Госдуме или в аппарате уполномоченного по правам человека 37
08:02
"Нужно к врачу, а время не ждет": барнаульцев привлек щит с крутым папой-"единорогом" 5
07:44
Все, что хотите узнать про ипотеку, спросите на amic.ru
Вопросы можете оставлять уже сейчас под этой новостью
07:34
В ГИБДД поддержали идею о выдаче прав несовершеннолетним 8
07:27
Цех легендарного завода Барнаула выставили на продажу 18
07:08
Как выйти на пенсию досрочно и кто это может сделать 0
06:46
Опять 45. Каких успехов добился Алтайский институт культуры 0
06:32
Жуткие кадры с камер видеонаблюдения из детских комнат 4
06:23
К вечеру вторника в Алтайском крае ударит лютый мороз 0
05:32
Более 500 женщин ежегодно будут проходить переобучение на Алтае ради семьи и работы 1
23:45
В Алтайский край поступят допсредства на приобретение жилья для 28 ветеранов ВОВ 2
23:23
Костромской полицейский трижды штрафовал умершего мужчину за появление нетрезвым 7
22:31
На Алтае из-за сложных погодных условий ночью ограничат движение большегрузов 0
22:01
Хозяина толстого кота предложили наградить премией "Звезда Дальнего Востока" 3
21:27
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае 0
21:01
В Москве пропала журналистка по дороге в церковь 3
20:39
Власти Барнаула сообщили о снижении количества ДТП благодаря проделанной работе 10
20:01
"Мисс Россия 2019" планирует отдать "любимой мамочке" приз три миллиона рублей 1
19:39
Задержаний не было. Глава Бийска Студеникин прокомментировал обыски в мэрии 2
19:14
Пробки 10 баллов. На какие улицы Барнаула не стоит выезжать вечером 18 ноября. Карта 3
19:04
Паспорта готовности к зиме не получили 12 муниципалитетов Алтайского края 5
18:42
Виктор Томенко держит "в центре своего внимания" ситуацию на ТЭЦ в Яровом 8
18:29
В Барнауле из-за "любителя проскочить" трамваи встали в обе стороны 6
18:01
В Алтайском крае нашли замерзшую насмерть 17-летнюю девушку 7
17:51
Пассажирский автобус попал в ДТП под Барнаулом 0
17:31
СК проверяет изъятые из администрации Бийска документы по домам для переселенцев 1
17:21
А снег идет: сотрудники ДПС регулируют движение в Барнауле вручную 11
17:11
СУСК выясняет, кто распространяет в школах снюс, из-за которого мог погибнуть ребенок 10
17:01
Власти Барнаула готовятся к снегопадам и готовы расчищать город 9
16:23
Огромная пробка образовалась на выезде из Барнаула из-за ДТП 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.