Дмитрий Медведев распорядился решить проблему с мусором в Бийске

Решить проблему со сбором мусора в Бийске Дмитрий Медведев поручил на совещании в селе Санниково Алтайского края, которое проходит 13 ноября.

"Я знаю, что коллеги занимаются и выходили на министерство. Эту задачу нужно решать последовательно. Ясно, что это не единственная проблема в этой сфере. Но раз уж мы у вас находимся, обращения на эту тему идут", – сказал Медведев.

Подготовить предложения "по разрешению проблем, которые там накопились", он попросил зампредседателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексея Гордеева. Он, по словам премьер-министра, также курирует тему наряду с Минприроды.

Напомним, в Бийске из-за конфликта между регоператором и компанией, управляющей полигоном, отходы стали скапливаться на мусорных площадках. В городе начали образовываться горы мусора и стихийные свалки. Власти Бийска объявили ЧС.

Позже глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поддержал решение мэрии.

Вечером 11 ноября мусор в Бийске стали вывозить. Власти предпринимают все действия для выхода из сложившейся ситуации.