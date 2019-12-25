Синоптики рассказали, где сейчас в Алтайском крае самый сильный ветер

Самый сильный ветер в Алтайском крае 25 декабря обрушился на Алейск. Его порывы здесь достигают 26 метров в секунду. Видимость на дорогах составляет 50 метров. В Барнауле максимальные порывы ветра зафиксированы на уровне 17 метров в секунду, видимость – 500 метров, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Штормовое предупреждение в Алтайском крае будет действовать весь день 25-го и сутки 26-го декабря. Еще в ночь на четверг в крае ожидается снегопад и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Днем 26-го декабря ветер начнет потихоньку стихать, но снегопад продолжится до 27 декабря.
После этого на смену уходящему штормовому циклону придет антициклон, который принесет морозы.
Уже днем 27 декабря похолодает до -24 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до 23-33 градусов ниже нуля, а днем температура воздуха будет колебаться от -13 до -22 градусов. Морозы продлятся до 29 декабря.
В связи с осадками в виде снега и сильным ветром на ряде трасс в Алтайском крае перекрыли движение транспорта. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
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