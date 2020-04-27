Выяснилось, сколько денег жители Алтайского края держат в банках

У одного жителя Алтайского края в среднем лежит на депозитном счету 85,2 тысячи рублей, подсчитали эксперты РИА "Новости". За два года эта сумма выросла на 13,8%. Вместе с тем регион занимает только 69 позицию из 85 возможных по среднедушевому вкладу.

В самом низу таблицы закрепились Чечня (9,4 тысячи рублей на душу населения), Ингушетия (10 тысяч рублей), Дагестан (23,5 тысячи рублей), Тува (28,9 тысячи рублей), Карачаево-Черкесия (35,5 тысячи рублей), Калмыкия (43,5 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (45 тысяч рублей) и Республика Алтай (46,5 тысячи рублей).

Лидерами по объему депозитов стали Москва (858,7 тысячи рублей), Санкт-Петербург (438,6 тысячи рублей), Магаданская область (333,3 тысячи рублей), Ямало-ненецкий автономный округ (283,5 тысячи рублей), Камчатский край (270,1 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (269,7 тысячи рублей) и Сахалинская область (265,3 тысячи рублей).

Среди регионов Сибирского федерального округа наиболее щедрыми вкладчиками оказались жители Новосибирской области (21-е место, 164,9 тысячи рублей), Краснодарского края (31-е место, 143,7 тысячи рублей), Томской (38-е место, 133,9 тысячи рублей) и Иркутской (39-е место, 133,9 тысячи рублей) областей.

Наименьшим размером депозитов в Сибири отличились Тува (82-е место, 28,9 тысячи рублей), Республика Алтай (78-е место, 46,5 тысячи рублей), Хакасия (70-е место, 84 тысячи рублей), Алтайский край (69-е место, 85,2 тысячи рублей) и Кемеровская область (51-е место, 116,1 тысячи рублей).