Экс-гендиректору АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александру Канакову изменили меру пресечения. Информацию об этом подтвердили amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По решению суда, ожидать завершения расследования уголовного дела бывший руководитель предприятия будет под домашним арестом.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Предполагается, что он получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это Канаков поручил подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

Как уже писал amic.ru, в феврале в офисе строительной компании "Барнаулкапстрой" прошли обыски, правоохранители изъяли документы.

100% акций "Барнаулкапстроя" принадлежит мэрии. С марта 2019 года БКС руководит Александр Канаков.

Сейчас застройщик работает на нескольких площадках: возводит жилой комплекс "Парковый" на Змеиногорском тракте и микрорайон "Клевер" на ул. Советской Армии, который появится на месте аварийных домов.

Также "Барнаулкапстрой" взял на себя обязательство завершить и ввести в эксплуатацию дома обанкротившейся компании "СтройГАЗ" на Павловском тракте, 297, Павловском тракте, 291, ул. Папанинцев, 119.