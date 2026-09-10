В группе риска оказались дети

10 сентября 2026, 21:10, ИА Амител

Малиновое варенье / Изображение сгенерировано с помощью "Шедеврума"

Диетолог Антон Поляков предупредил, что магазинные варенье и джем представляют особую опасность для определенных покупателей, пишет aif.ru.

"Такие сладости ухудшают состояние зубов, вызывают скачки сахара в крови и, соответственно, скачки инсулина. Это в будущем чревато инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, избыточным весом. Есть такие сладости нельзя тем людям, у которых уже есть подобные заболевания", — сказал диетолог.

По словам специалиста, такие сладости служат быстрым источником удовольствия, однако последствия их употребления могут оказаться тяжелыми. Эксперт подчеркнул, что они особенно вредны для детей.