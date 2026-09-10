Диетолог предупредил о вреде магазинных варений и джемов
В группе риска оказались дети
10 сентября 2026, 21:10, ИА Амител
Диетолог Антон Поляков предупредил, что магазинные варенье и джем представляют особую опасность для определенных покупателей, пишет aif.ru.
"Такие сладости ухудшают состояние зубов, вызывают скачки сахара в крови и, соответственно, скачки инсулина. Это в будущем чревато инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, избыточным весом. Есть такие сладости нельзя тем людям, у которых уже есть подобные заболевания", — сказал диетолог.
По словам специалиста, такие сладости служат быстрым источником удовольствия, однако последствия их употребления могут оказаться тяжелыми. Эксперт подчеркнул, что они особенно вредны для детей.
"Крайне не рекомендую давать такие продукты в большом количестве детям. Поскольку у детей после употребления сладкого сильно меняется психоэмоциональное состояние, то есть они становятся или сильно тревожными, или возбужденными", — добавил эксперт.
07:14:21 11-09-2026
а если на сахзаме? тоже сладкий вкус так то...