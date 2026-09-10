Основные причины роста цен — сокращение вылова лососевых в ключевых регионах добычи и увеличение затрат на транспортировку и хранение деликатеса

10 сентября 2026, 20:50, ИА Амител

Красная икра / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Экономист Андрей Бархота в интервью "Абзацу" предположил, что к Новому году стоимость красной икры в России может вырасти на 20%. Тем не менее, несмотря на возможное повышение цен, россияне не откажутся от этого деликатеса, поскольку он традиционно является важным элементом праздничного стола.

Бархота отметил, что на ценообразование красной икры влияют различные факторы, главным из которых являются природно-климатические условия. В частности, повышение температуры воды, особенно в Тихом океане, негативно сказывается на активности размножения красной рыбы. Это приводит к уменьшению объема предложения икры на рынке и, как следствие, к росту цен.

"Рост цен ближе к концу года может как минимум превысить 20%. Это связано с тем, что одновременно растет спрос и снижается предложение, что создает условия для подорожания. С другой стороны, есть фактор ограничений, связанных с импортом. Та продукция, которая все же поступает из-за рубежа, может стоить существенно дороже, то есть там прирост цены может быть еще выше", — пояснил Бархота.

Экономист считает, что независимо от стоимости россияне продолжат приобретать икру. Этот деликатес давно превратился в неотъемлемую часть новогоднего застолья и важный атрибут праздничного торжества.

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