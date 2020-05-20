Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жаркие дни, усталость от четырех стен и послабление режима заставили барнаульцев забыть о коронавирусе и отправиться гулять на улицу. В последние дни вечером в центре Барнаула просто не протолкнуться и дистанцию никто не соблюдает. Горожане гуляют компаниями, парами, с детьми. В масках при этом можно увидеть лишь единицы. И если на улице маску еще допустимо не надевать, то в магазинах и в общественном транспорте она обязательна. Однако и тут за отсутствие индивидуальных средств защиты вас не накажут и спокойно обслужат, несмотря на развешанные на стенах и дверях яркие и строгие предупреждения. Введенный неделю назад масочный режим барнаульцы попросту игнорируют, а сознательных же – тех, кто пользуется масками в многолюдных местах, – слишком мало, что бы это хоть как-то повлияло на улучшение эпидситуации. Между тем в последние дни в Алтайском крае ежедневно фиксируется около 40 случаев заражения COVID-19.
По данным на 19 мая, в Алтайском крае 1014 заболевших коронавирусной инфекцией, 350 из них – барнаульцы. 26 пациентов в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ. Пять человек умерли.
Комментарии
да ни кто особо и не сидел.....
а почему полиционеры не в масках
Все давным-давно работают, отдыхают и т.д. Шизе подвержено меньшинство, как и положено природой.
Пенсионеров жалко. Волокут на себе эти тяжёлые садовые тележки-сумки и не могут свободно отдышаться из-за маски. А потом испуганно-затравленно из под маски взирают на смельчаков в транспорте без оной. Вечно запуганное поколение...
Амик, разжигаете?
Правильно, жизнь на паузу не поставить.
20.05.2020 09:11
- гость -
не переживайте, она вас на стоп быстрее поставит
Пудрить мозги конечно можно, но недолго, и не всем.
Наступает финал, и "разбор полётов".
20.05.2020 08:29
Итальянец
Да толку от этих масок, надетых на них. Намедни в трамвае ехал дедушка в маске. Одноразовой. Буквально черной от грязи. Сколько он ее таскает - явно не день и может быть даже не неделю... Лучше бы ничего не носил, чем так.