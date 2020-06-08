10 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и трех жителей Кош-Агачского района, контактных с ранее заболевшими. Кроме того, вирус подтвержден у двух жителей Улаганского района с симптомами ОРВИ и жительницы Чемальского района, вернувшейся из другого региона (положительный тест на 10-й день самоизоляции)", – рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число заболеваний COVID-19 в регионе выросло до 190 человек. При этом выздоровел один пациент из Горно-Алтайска. Всего из больниц региона выписали 100 человек.