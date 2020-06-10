Санобработка улиц закончилась. Власти Барнаула расторгли договор с дорожниками

Администрация Барнаула расторгла договор с МБУ "Автодорстрой" на обработку улиц и автобусных остановок от коронавируса. При этом работы подрядчик выполнил не до конца.
Как напоминает "Банкфакс", стороны заключили договор 17 апреля. Стоимость работ составляла чуть более 7 млн рублей. Однако 27 мая сумма изменилась: в соответствии с дополнительным соглашением работы оценивались уже 5,5 млн рублей. 4 июня стороны заключили новое допсоглашение. На это раз оно касалось расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. При этом подрядчик успел выполнить работы почти на всю заявленную сумму — 5,3 млн из 5,5 млн рублей.
Причины прекращения обработки улиц не уточняются.
Комментарии
5,5 млн рублей на эту клоунаду? Вот как снег убирать, так у них денег нет. А все только потому, что снег это не коронавирус, его видно, как и результаты работ.
Стыдно стало смотреть в лицо горожанам, уж больно они умные вопросы задают про отмыв денег и резон проводимых мероприятий.
Там на тысяч на 100 химикатов истратили.... Которыми насекомых потравили. Вот и вся обработка.
Со 2 июля ждем продолжение банкета.
все, весь коронавирус смыли? Можно кафе и кинотеатры открывать и маски в мусорку выкидывать?
а был ли мальчик? или просто водичкой побрызгали