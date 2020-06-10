Санобработка улиц закончилась. Власти Барнаула расторгли договор с дорожниками

Администрация Барнаула расторгла договор с МБУ "Автодорстрой" на обработку улиц и автобусных остановок от коронавируса. При этом работы подрядчик выполнил не до конца.

Как напоминает "Банкфакс", стороны заключили договор 17 апреля. Стоимость работ составляла чуть более 7 млн рублей. Однако 27 мая сумма изменилась: в соответствии с дополнительным соглашением работы оценивались уже 5,5 млн рублей. 4 июня стороны заключили новое допсоглашение. На это раз оно касалось расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. При этом подрядчик успел выполнить работы почти на всю заявленную сумму — 5,3 млн из 5,5 млн рублей.

Причины прекращения обработки улиц не уточняются.