В алтайском Ространснадзоре нашли коронавирус

У сотрудника Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора в Барнауле выявили коронавирус. Информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе алтайского правительства.
Сейчас региональный Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и выявляет круг контактных лиц заболевшего. Управлению Ространснадзора выдали предписание изолировать на 14 дней всех, кто общался с зараженным сотрудником, обеспечить дезинфекцию в здании ведомства на Павловском тракте и соблюдение социальной дистанции, а также ввести обязательную термометрию работников и ежедневный опрос о состоянии их здоровья.
Как уже сообщал amic.ru, ранее заболевшего COVID-19 выявили в алтайском Заксобрании. Это сотрудник аппарата. Все тесты у контактных лиц показали отрицательный результат.
По последним данным, в Алтайском крае зарегистрировано 3600 инфицированных коронавирусом. 63 пациента, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
А до этого не контролировали?
Ай-я-яй! Солидная контора, а сокрывают вирус Шиза-2020.