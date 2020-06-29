Вторая волна эпидемии коронавируса в Алтайском крае возможна. Об этом 29 июня в ходе онлайн-брифинга заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, исключать возможности второй волны заболевания нельзя, так как постепенно открываются ранее закрытые предприятия, в перспективе начнут работу детские сады, а с 1 сентября к штатному режиму перейдут школы.
Как уже сообщал amic.ru, первый случай COVID-19 в Алтайском крае зарегистрировали 29 марта. На данный момент в регионе лабораторно подтверждены 3909 случаев инфицирования. 72 человека с коронавирусом скончались.
Комментарии
Даже если и будет, то 69 и никто об этом никогда не узнает.
у нас и первая еще не прошла, каждый день все больше и больше заболевших, только почему-то народ думает, что все наоборот
Хорошо хоть масочный заводик кто то из друзей обнуленного прикупил... А представьте, если бы заводит по изготовлению противогазов или костюмов хим защиты...
поди еще и волна наступит 2 июля когда голосование закончится
Что про вторую волну писать? Пусть лучше расскажет, когда первая пойдет на спад.
бабка надвое сказала...
ДА вторая волна ерунда- говорят самая опасная 9 волна.
А что роспотребнадзор предпринимает, чтобы исключить вторую волну? За что вообще сотрудники этого ведомства зарплату получают?