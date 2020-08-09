За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе заболели 9999 человек.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 54, Рубцовск – 12, Новоалтайск – 6, Бийск, Первомайский район – 3, Алейск – 2, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Павловский, Рубцовский, Тальменский, Угловский, Целинный районы, Яровое, Заринск – по одному.
За сутки умерло четверо пациентов с диагностированным COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 248. От коронавируса скончались 100 человек, по иным причинам – 145. На экспертизе находятся три случая.
Выздоровели за весь период 8137 человек. За сутки из больниц края выписали 48 пациентов.
Комментарии
Вернулись к полочке 90 .. 99
до скольки должно снизиться,чтобы считать перестали-до 30?20?10?0?
правильно все посчитали, пока за 10 тысяч не перешли
Правдиво будет,умножив на 10. Тесты не делают, по скорой приехали в трансмаш с температурой с подозрением на гайморит, сделали снимок, а в анализе крови отказали, даже в общем. Это как называется? Упрашивали-бесполезно ,врач отказал. Спасибо, что хоть в скорой не отказали и ребятам на Скорой низкий поклон. Почему больным в Трансмаше( да , наверное, не только там) на коронавирус не делают тесты на ковид? Почему медработникам на скорой тесты не делают, они ведь элементарно могут быть разносчиками вируса?