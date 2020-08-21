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Масляков, Озеров и удивительный салют. Как Барнаул впервые праздновал День города

, ИА "Амител"
Каждый барнаулец должен был отработать 20 обязательных часов на благоустройство краевой столицы

Традиция праздновать День города в Барнауле появилась не так давно — в 1980 году. Тогда столица Алтайского края отмечала 250-летний юбилей. Празднества назначили на 15 августа. Amic.ru вспоминает, чем запомнились горожанам первые торжества, кто из звезд приехал тогда на Алтай, и какой вклад внес каждый (без исключения) барнаулец в этот праздник.

Грандиозная подготовка

Еще в январе 1978 года было выпущено постановление бюро Барнаульского горкома КПСС о подготовке к 250-летию города. Этим же документом был утвержден оргкомитет под руководством первого секретаря горкома Сидорова, председателя горисполкома Мельникова и второго секретаря горкома Скосырского. Оргкомитет создал 8 рабочих секций, которые занимались работой по подготовке и проведению празднования 250-летия города.

Интересно, что каждый трудоспособный барнаулец должен был отработать на благоустройстве города не менее 20 часов в год.

К 1980 году в Барнауле были построены и капитально отремонтированы дороги по проспектам Красноармейский и Социалистический, улицам Полевая, Титова, Георгиева и другим. Высадили более 19 тысяч деревьев, 83 тысяч кустарников, разбили 22 га газонов.

Кроме того, к юбилейной дате успели построить ряд значимых для города объектов: гостиницу "Барнаул", плавательный бассейн, ипподром, крытый рынок, мост через Барнаулку по проспекту Ленина, Речной вокзал, Дом быта, ДК Моторного завода, пять фонтанов и т.д. Кстати, знаменитый ныне памятник изобретателю Ивану Ползунову перед зданием политехнического института (теперь университета) открыли тогда же.

К юбилею готовились и предприятия города. Например, Барнаульская спичечная фабрика выпустила продукцию с праздничными наклейками.

Масляков, Озеров и Орден революции

Украшать Барнаул к Дню города пригласили художников-монументалистов из Ленинграда. Именно они работали над фонтаном "Космос" и расписали многоэтажки на улице Георгия Исакова.

В Алтайском краевом музее изобразительных и прикладных искусств прошла выставка "Камнерезное искусство Алтая". В организации выставки принимали участие Государственный Эрмитаж, Павловский дворец-музей, Музей Колыванского камнерезного завода, Алтайский краеведческий музей. На базе выставки прошла конференция "Искусство Алтая XVIII–XIX вв.".

Почетными гостями праздника стали телезвезды, в числе которых ведущий КВН Александр Масляков и спортивный комментатор Николай Озеров. Основные гуляния проходили на стадионе "Динамо". Празднество было масштабным. В представлении участвовали около 1000 спортсменов и танцоров.

В том же году появилась традиция регистрировать и особенным образом поздравлять в День города молодожёнов. Сразу несколько пар зарегистрировали свой брак прямо тут же — на футбольном поле. А некоторые пришли с новорождёнными детьми, которым вручили символическое приглашение на 300-летие Барнаула.

В течение 1979–1980 годов по краевому радио шел цикл передач, посвященных 250-летию Барнаула. Историки, краеведы, барнаульские старожилы рассказывали интересные факты из истории города, о прошлом и настоящем городских районов и предприятий. В июле 1980 года прошла научная конференция "Барнаулу 250 лет".

А 14 августа Президиум Верховного Совета СССР распорядился наградить столицу Алтайского края орденом Октябрьской Революции.

Первый фейерверк на День города

Торжества, посвященные Дню города, развернулись не только на стадионе "Динамо", но и в Краевом театре драмы. 15 августа здесь открылось торжественное заседание, после которого состоялся праздничный концерт. На заседании присутствовало руководство города и края, почетные граждане Барнаула, Герои Соцтруда, гости из Москвы, городов Сибири, а также из Монголии. В большом концерте участвовали: артистка Московского театра киноактера Маркова, Народный артист СССР Санаев, артисты Большого театра Олейниченко и Ворошило, диктор Центрального телевидения Наум Дымарский, а также трио "Ромэн" и Заслуженный артист РСФСР Бенцианов.

На краевой Выставке достижений народного хозяйства провели выставку цветов, а во Дворце спорта прошла промышленная выставка. На площадях и в парках города развернулись массовые гуляния.

А вечером 15 августа барнаульцев порадовал яркий фейерверк. Сразу в четырех точках города одновременно прогрохотали 25 залпов праздничного салюта, который просто поразил зрителей и заставил обсуждать увиденное очень долго. 

Отметим, что до сих практически все праздничные атрибуты остались в программе Дня города с незначительными дополнениями и поправками на современность.Посмотрим, что ждет город в этом году.

Читайте также в сюжете: День города-2020
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.08.2020 08:18
Filin

Тогда же цены понизили на многие товары народного потребления. В продажу папиросы бийской фабрики выбросили, народ авоськами хватал.

21.08.2020 08:27
- гость -

не гони, уж чего чего, а в те года с папиросами напряга не было, что беломор по 25, что любительские по 30 копеек

21.08.2020 08:38
Eugene

21.08.2020 08:18
Filin
Откуда набрался этих сведений? Репрессированный дед рассказал?

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