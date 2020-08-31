В минувшие выходные в Барнауле завершили дезинфекцию пешеходных переходов возле школ, сообщает пресс-центр мэрии.
Обработку проводили по рекомендации Роспотребнадзора Алтайского края с целью снижения риска заражения коронавирусом и предупреждения распространения инфекции. Всего дезинфекция проводилась на территории возле 57 школ города, которые имеют выход на проезжие части.
Обработкой занималась ООО ДЦ "Биоальтернатива" с помощью препарата "ДезХлор", разработанного ФБУН "НИИ дезинфектологии". Все используемые средства согласованы с Роспотребнадзором и разрешены к применению, а концентрация безопасна для горожан, уточнили в городской администрации.
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